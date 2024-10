Marquinhos revela motivos para derrota do Vasco contra o Flamengo no NBB

Estreia com gosto amargo. O Vasco perdeu para o Flamengo no primeiro jogo da temporada 2024/25 do NBB. Em entrevista após o clássico, o ala Marquinhos apontou os motivos que ele considera terem sido os principais para derrota do Cruz-Maltino no "Clássico dos Milhões".

— A gente começou com a moral lá em cima, acertando tudo. No entanto, a partir do momento que o Flamengo foi se ajustando a defesa, a gente teve muita dificuldade de penetrar no garrafão e encontrar os espaços — disse Marquinhos.

O Vasco teve um início de jogo interessante, conseguindo frear as tramas ofensivas do Flamengo e com Marquinhos puxando o time para o ataque. Na segunda metade da partida, entretanto, o Cruz-Maltino se desorientou e viu o rival crescer no confronto. Além da boa atuação rubro-negra, os mandantes acumularam uma série de erros que, segundo Marquinhos, dificultaram a chance de correr atrás do placar.

— A gente sabia que a partir do momento do Flamengo começasse a rodar o elenco, que tem uma qualidade muito boa, nós iríamos sofrer um pouco com isso. Mas não esperava sofrer tanto. Eu acho que o nosso ataque foi muito abaixo. Desde que eu estou no Vasco foi pior a partida ofensiva. A gente não conseguiu achar os espaços, faltou confiança de converter as bolas e a equipe estava totalmente fora de ritmo. Na semana passada fizemos um torneio muito bom, mas hoje nosso time foi muito aquém do potencial — afirmou.

Marquinhos foi o cestinha do Vasco na partida contra o Flamengo, pelo NBB, com 14 pontos (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco da Gama)

A próxima partida do Vasco, pelo NBB, será na terça-feira (15), quando enfrentará o São José, longe de seus domínios.