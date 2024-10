Em luta emocionante, Popó Freitas derrota argentino no Fight Music Show

Com emoção, Popó Freitas venceu Jorge "El Chino" Miranda no evento principal do Fight Music Show 5, realizadona madrugada de sábado (12) para domingo (13), no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O brasileiro derrotou o argentino por decisão unânime dos juízes após grande combate se manter invicto no FMS. Na entrevista pós-luta, Popó desafiou Pablo Marçal, ex-candidato a prefeitura de São Paulo e que provocou o tetracampeão mundial de boxe nos últimos meses.

🥊 COMO FOI A LUTA?

Com surpresa, o primeiro round foi marcado pelos bons golpes de El Chino, que chegou a desequlibrar Popó. O brasileiro sentiu e não conseguiu ser superior nos minutos restantes. No segundo assalto, o brasileiro melhorou, soltando mais o braço e com melhores jabs, apesar de um escorregão por conta do suor na lona.

No terceiro round, o brasileiro foi superior e não deixou El Chino atacar, que recebeu uma punição por segurar o braço de Popó. Porém, o argentino retornou melhor ao conseguir desequilibrar Acelino, na parte final, ambos trocaram golpes, com Jorge se saíndo melhor mais uma vez.

(Foto: Reprodução)

No assalto decisivo, Popó ligou o "modo turbo" e conseguiu encaixar golpes na região da barriga com muita velocidade, logo depois, o brasileiro encurralou o argentino nas cordas e por pouco não o nocauteou. Ao final do combate, os juízes deram vitória para Acelino "Popó" Freitas por decisão unânime.