Luiz Otávio Mesquita nocauteia Nego do Borel no Fight Music Show

Luiz Mesquita nocauteou Nego do Borel neste sábado (12), no Fight Music Show 5, no evento Fight Music Show 5, realizado no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O confronto entre as duas personalidades foi marcado pela entrega física. No quinto round, o cantor acabou indo à lona após uma sequência de golpes do adversário.

🥊 COMO FOI A LUTA?

Em uma luta aberta, Nego do Borel e Luiz Mesquita protagonizaram um combate com muitos highlights. Ambos conseguiram em algum momento encaixar golpes que poderiam levar o adversário ao nocaute. O funkeiro começou tomando conta das ações dentro do ringue. Com muita mobilidade, ele foi o primeiro a encaixar golpes precisos.

Contudo, o funkeiro foi o primeiro a demostrar sinais de cansaço no combate. Por outro lado, Luiz Mesquita conseguiu desenvolver uma estratégia que o favoreceu no controle do desgaste físico. Assim, sem gastar muita energia no início, ele conseguiu chegar nos rounds derradeiros mais inteiro.

Apesar do visível desgaste, Nego do Borel não desistiu da luta em nenhum momento. Com muita resiliência, o cantor persistiu no ringue na expectativa de encaixar um golpe que finalizasse a luta. A esperança dele se encerrou no início do quinto assalto, quando o adversário, que já dominava o confronto desde o segundo round, acertou um soco direto que foi fatal.

A quinta edição do evento Fight Music Show acontece neste sábado (12), no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O evento ainda terá como luta principal o confronto entre Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino.