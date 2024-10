Web vai à loucura com momento inesperado em luta de Hadballa: ‘A peruca’

Hadballa perdeu a peruca em combate contra Lucas Vianna no Fight Music Show (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 20:46 • Rio de Janeiro

A luta entre Hadballa e Lucas Viana, no evento Fight Music Show 5, foi marcada por um momento inesperado. Durante o segundo round do confronto, uma peruca usada pelo ex-BBB se descolou após uma sequência de golpes do adversário. O momento levou os telespectadores à loucura nas redes sociais.

Os internautas reagiram o momento com surpresa e muito humor. Após ter o 'segredo' revelado no ringue, Hadballa seguiu a luta sem o acessório. Ao retornar para o terceiro round, o influenciador foi a nocaute após levar um golpe na região do abdome. Veja a repercussão do caso abaixo:

Além da reação nas redes sociais, o publico presente também foi à loucura com o momento. A peruca de Hadballa chegou a ser ovacionada pela plateia. O Fight Music Show acontece neste sábado, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O evento ainda terá como luta principal o confronto entre Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino.