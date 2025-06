No ATP 500 de Halle, na Alemanha, que começa na próxima segunda-feira, João Fonseca chega com status de estrela. No site da ATP, o brasileiro, de 18 anos e 57 do mundo, é apontado como uma das cinco principais atrações da competição alemã, disputada na grama.



Depois de perder para o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, na terceira rodada de Roland Garros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira é citado, no texto, ao lado de nomes como o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, vice-campeão de Roland Garros, domingo, e atual vencedor em Halle, e do alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. O russo Daniil Medvedev (11º) e o grego Stefanos Tsitsipas (26º) também são citados como destaque do torneio.





Curiosidades do próximo torneio de João Fonseca

Abaixo, curiosidades sobre a competição alemã, onde o brasileiro caiu na estreia em 2024, diante do australiano James Duckworth. A edição do ano passado também marcou a chegada de Sinner ao topo do ranking. Foi a primeira vez que um tenista da Itália alcança a liderança.





Premiação (em euros):

Campeão: €471,755 / 500 pontos

Vice: €253,790 / 330 pontos

Semifinalista: €135,255 / 200 pontos

Quartas de final: €69,100 / 100 pontos

Segunda rodada: €36,885 / 50 pontos

Estreia: €19,670 / 0 ponto

Recordista de títulos (simples): Roger Federer (10)

Campeão mais velho : Roger Federer, 37, em 2019

Mais jovem campeão: Borna Coric, 21, em 2018

Campeão com melhor ranking: Roger Federer (1º), em 2004, 2005 e 2006, e Jannik Sinner, em 2024

Campeão com mais baixo ranking: 192º Florian Mayer, em 2016.

Último anfitrião campeão: Florian Mayer, em 2016

Recorde de vitórias: Roger Federer (69)

João Fonseca no ATP de Halle, em 2024 (Divulgação)