Bia Haddad busca as quartas de final em Londres: Acompanhe

Bia Haddad Maia está fazendo um tira-teima contra a americana Emma Navarro, número 10 do mundo. Até aqui, em 2025, cada uma venceu uma partida. O confronto, dessa vez, vale vaga às quartas de final da grama do WTA do Queen's Club, de Londres. Bia venceu o primeiro set por 6 a 1.

Nesta quarta, o cartão de visitas de Bia foi a quebra de serviço. Em seguida, sacou para abrir 2/0. Não satisfeita, a número 1 do Brasil voltou a levar a melhor no saque da adversária no terceiro game. E abriu, na sequência, 4/0. Depois, fez 5/1. Com facilidade, a tenista paulistana fechou a parcial, que durou apenas 27 minutos.

Navarro, na abertura do segundo set, conquistou sua primeira quebra no jogo. A brasileira desperdiçou um break no game seguinte, e a rival abriu 2/0. Bia não se abateu e deu o troco no quarto game, empatando em 2/2.





Na estreia, na segunda-feira, a número 1 do Brasil e 22 do mundo derrotou a tcheca e ex-número 2 do mundo Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon (em 2011 e 2014). Na atual temporada, a quadra central de Queen's recebeu o nome do ex-tenista britânico Andy Murray, que prestigiou a estreia da brasileira.

Nesta quarta, a brasileira ainda estreia nas duplas. Ao lado da espanhola Cristina Bucsa, Bia vai medir forças contra as cazaques Yulia Putinseva e Elena Rybakina.



No confronto direto, 3 a 2 para Bia Haddad



Em maio, foi contra a americana que a número 1 do Brasil conquistou a última vitória antes de Roland Garros: por 3/6, 7/6 e 6/2, nas oitavas do WTA de Estrasburgo, também na França (vídeo abaixo).

Já em Stuttgart, também no saibro, Navarro eliminou a brasileira na estreia, por 6/3 e 6/0.

Ano passado, a brasileira superou a rival novamente em Estrasburgo, pelas oitavas de final, 6/4 e 7/6 e na estreia em Madrid, também no saibro. Antes disso, no primeiro embate entre elas, em 2021, a americana levou a melhor. O embate foi em Charleston, nos EUA, no saibro, e o triunfo, por 7/6 e 6/0.

Neste ano, a americana soma 17 triunfos em 30 partidas, com destaque para o título do WTA de Mérida, na Espanha, na quadra rápida, enquanto Bia ganhou 7 das 23 partidas até aqui e busca o primeiro troféu na temporada.



