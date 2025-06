João Fonseca alcança o melhor ranking da carreira

Eliminado, há 8 dias, na terceira rodada de Roland Garros, pelo número 5 do mundo, o britânico Jack Draper, João Fonseca alcançou, na noite deste domingo (8), o melhor ranking da carreira. Com a ótima campanha na capital francesa, o número 1 do Brasil subiu da 65ª colocação para a 57ª.

Até então, a melhor posição do carioca, de 18 anos, foi a 59ª, alcançada no dia 31 de março. Vale lembrar que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, começou a temporada como o 113º melhor do mundo.

Fonseca retorna às quadras no ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, cujo atual campeão é o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que também tem presença confirmada.

Uma semana após a competição alemã, o brasileiro disputa o ATP de Eastbourne, na Inglaterra, mais um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 30.

João Fonseca elogiado por Guga

Semana passada, em Roland Garros, Guga Kuerten, tricampeão do torneio (em 1997, 2000 e 2001), em entrevista exclusiva à ESPN, voltou a elogiar o número 1 do Brasil.

- Tudo do João é fantástico. A carreira dele, até então, é algo admirável e comparável com o início dos melhores da história do tênis - elogia o ídolo catarinense.



- O João Fonseca tem tudo para dominar o tênis masculino na próxima década. A nossa hora de voltar a sorrir está amadurecendo. Vai chegar o momento de erguer um troféu de Grand Slam novamente - aposta Guga.

Em maio, o tricampeão de Roland Garros entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil.





João Fonseca vence Pierre-Hugues Herbert e avança em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)