As brasileiras Duda Ribeiro, Isabelly Ávila e Pâmela Rosa classificaram-se para as quartas de final da Copa do Mundo de Skate Street Roma 2025. A classificação ocorreu nesta quarta-feira (11) na capital italiana, após as atletas superarem a fase classificatória com apenas duas tentativas disponíveis.

As três brasileiras se juntam a Rayssa Leal, que já estava garantida na próxima fase por sua posição no ranking da World Skate. Duda Ribeiro obteve 38,49 pontos em sua primeira volta, conquistando a oitava posição. Isabelly marcou 32,40 pontos também na primeira tentativa, terminando em 15º lugar. Pâmela Rosa garantiu sua vaga com 19,92 pontos na segunda volta, ficando na 31ª colocação.

Maria Lúcia de Campos foi a única brasileira eliminada, ao terminar em 38º lugar com 16,46 pontos em sua primeira tentativa. A japonesa Matsumoto Ibuki liderou a classificação do dia ao marcar 63,51 pontos em sua segunda volta. Das skatistas que disputarão as quartas de final, apenas 16 seguirão para a semifinal.

A portuguesa Mati Ribeiro também avançou às quartas ao ficar na 27ª posição com 21,70 pontos. Sua compatriota Carmo Gautier foi eliminada na 35ª colocação com 18,30 pontos.

Começo do ciclo olímpico do skate

Este evento em Roma marca o início do ciclo olímpico que culminará nos Jogos de Los Angeles em 2028. A Copa do Mundo atribui pontos para o ranking internacional e integra um calendário que inclui três eventos de street programados para esta temporada. O Mundial em Washington, nos Estados Unidos, será outro evento importante do calendário, programado para acontecer entre 21 e 28 de setembro.

A competição de street prossegue nesta quinta-feira, com a fase classificatória masculina. O Brasil terá cinco representantes: Kelvin Hoefler, medalhista de prata em Tóquio 2020 e finalista em Paris 2024, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota e Ivan Monteiro. Todos precisarão passar pela fase classificatória, da qual os 32 melhores avançarão para a próxima etapa.

