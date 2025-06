NBA House vai transmitir final da NBB

Pela primeira vez, a NBA House em São Paulo vai transmitir as Finais do NBB 2024/2025, reforçando ainda mais a conexão entre o basquete brasileiro e a liga americana. Os jogos, serão transmitidos na tela externa do local nos dias 14 e 21 de junho, a partir das 17h (de Brasília), pela ESPN (canal fechado).

A ativação da NBA House faz parte do Fan Days e contará com a presença de atletas do NBB e influenciadores. Os convidados irão interagir com os fãs e gerar conteúdo exclusivo ao vivo, direto do local.

Essa integração entre a NBA e o NBB destaca a importância estratégica do Brasil para o basquete global e celebra a profunda paixão dos fãs locais. Desde que firmaram uma parceria inovadora em 2014, as duas organizações têm colaborado em diversas iniciativas.

As Finais do NBB estão a todo vapor, com a série melhor de cinco jogos entre Minas Tênis Clube e Franca. A equipe mineira saiu na frente ao derrotar o adversário por 69 a 65 no último sábado (7), abrindo vantagem de 1 a 0.

Agora, a disputa segue para Belo Horizonte, onde os próximos dois confrontos serão realizados na Arena UniBH. As partidas estão programadas para esta quinta-feira (12), às 19h30, e sábado (14), às 17h.

Ingressos NBA House

O público pode garantir seu ingresso pelo site www.nbahouse.com.br, com entradas a partir de R$ 42,50. Existem diferentes tipos de ingressos disponíveis. Os Game Nights, nas categorias Lounge, Arquibancada e Pista, que dão direito a entrada para assistir às finais da NBA no local, e o ingresso Fan Day, que oferece acesso a atividades imersivas para os fãs durante os horários sem jogos, incluindo: