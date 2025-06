Único brasileiro campeão de Grand Slam nas simples masculinas, Guga Kuerten conquistou, no dia 11 de junho de 2000, o bicampeonato de Roland Garros. Em 1997, o ídolo ergueu, pela primeira vez, o cobiçado troféu parisiense e, em 2001, conquistou o tri.



Na campanha em 2000, o catarinense chegou à França como o quinto do mundo e derrotou dois top 5: o russo Yevgeny Kafelnikov (4º), nas quartas de final, e o sueco Magnus Norman (3º) na decisão.



- Talvez tenha sido o jogo mais importante. Foi uma aula de superação para mim - escreveu, nas redes socias, o brasileiro, em 2016, sobre a decisão contra Norman.









O duelo contra o tenista da Rússia, aliás, foi o mais dramático para Guga naquela edição. Tanto que Kafelnikov, que vencia por 2 sets a 1, chegou a ter 4/2 na quarta parcial.

Em dezembro de 2000, Guga fechou a temporada com chave de ouro: a conquista da Masters Cup de Lisboa, derrotando, na final, o americano Andre Agassi, por triplo 6/4.



O ídolo brasileiro, em maio de 2025, entrou para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil.



A campanha de Guga no bicampeonato de Roland Garros

Magnus Normal (3º - SUE) - 6/2, 6/3, 2/6, 7/6 (6) - Final

Juan Carlo Ferrero (16º - ESP) - 7/5, 4/6, 2/6, 6/4, 6/3 - Semifinal

Yevgeny Kafelnikov (4º - RUS) - 6/3, 3/6, 4/6, 6/4, 6/2 - Quartas de final

Nicolas Lapentti (11º - EQU) - 6/3, 6/4, 7/6 (4) - Oitavas de final

Michael Chang (33º - EUA) - 6/3, 6/7 (9), 6/1, 6/4 - 3ª rodada

Marcelo Charpentier (230º - ARG) - 7/6 (5), 6/2, 6/2 - 2ª rodada

Andreas Vinciguerra (53º - SUE) - 6/0, 6/0, 6/3 - Estreia





