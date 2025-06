NBA: Haliburton revela condição para jogo 3 das finais

Tyrese Haliburton, astro da NBA, sofreu uma lesão na parte inferior da perna e deixou a coletiva do Jogo 2 mancando, à vista dos jornalistas presentes. O caso preocupou os torcedores do Indiana Pacers, mas o técnico Rick Carlisle confirmou a presença do armador no Jogo 3, apesar de ele não estar 100% fisicamente.

O ala-armador foi o responsável pela cesta da vitória no primeiro jogo, quando acertou uma bola de dois pontos com menos de um segundo no relógio. O Oklahoma City Thunder, por sua vez, venceu a segunda partida por 123 a 107 e empatou a série em 1 a 1.

— Esse é o momento mais alto do basquete. O ambiente, a expectativa, a oportunidade... não tem como ficar melhor. Temos alguns jogadores um pouco abaixo fisicamente, mas nada que vá impedi-los de entrar em quadra — comentou o técnico.

— É uma coisa na parte inferior da perna. Nada demais. Me sinto bem e estarei pronto para o Jogo 3 — disse Haliburton.

Nos playoffs, o armador tem médias de 18 pontos, nove assistências e quase seis rebotes, sendo a principal arma ofensiva da franquia de Indiana.

Tyrese Haliburton em ação pelo Indiana Pacers na NBA (Foto: Reprodução)<br>

Onde assistir Thunder x Pacers

A terceira partida da decisão será realizada nesta quarta-feira (11), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis (EUA). Após campanhas dominantes nos playoffs, as equipes chegam no último passo para conquistar o Troféu Larry O'Brien pela primeira vez em suas respectivas histórias. As possíveis sete partidas que definirão o novo campeão da NBA terá transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV Fechada), Disney+, Prime Video e NBA League Pass (Streaming).

