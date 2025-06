Entidades esportivas brasileiras alinham estratégias em reunião no COB

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e a vice-presidente Yane Marques receberam representantes de cinco importantes organizações esportivas nacionais para discutir ações integradas. O encontro ocorreu nesta terça-feira (10) na sede do COB e contou com a participação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

A reunião teve como objetivo alinhar estratégias conjuntas para valorizar o esporte brasileiro em todas as suas dimensões. As entidades buscaram estabelecer parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento esportivo nacional, desde a iniciação até o alto rendimento, impulsionando o conceito de "Nação Esportiva".

Presidente do COB, Marco La Porta, em reunião com representantes de entidades esportivas (foto: COB)

Boas práticas e parcerias entre as entidades na reunião do COB

Participaram da reunião o presidente do CBC, Paulo Germano Maciel, acompanhado por Arialdo Boscolo, secretário-geral do Conselho Consultivo da entidade. Também estiveram presentes o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, e o vice-presidente Robson Aguiar; o presidente da CBDU, Alim Maluf Neto, e o vice-presidente Luciano Cabral; o presidente do CBCP, João Batista Carvalho e Silva; além do vice-presidente do CPB, Yohansson do Nascimento.

Durante o encontro, os dirigentes discutiram boas práticas e oportunidades de parceria entre as entidades. Eles debateram propostas para ampliar a participação da população brasileira na prática esportiva e no consumo de eventos esportivos a fim de fomentar o desenvolvimento no setor.

— Acreditamos muito na força da união de quem faz o esporte brasileiro acontecer em todas as esferas. Saímos muito felizes com o encontro, onde debatemos as melhores práticas e parcerias para ajudarmos na transformação do Brasil em uma Nação Esportiva. Tenho certeza de que reuniões periódicas como essa nos colocam em um caminho de grande evolução — afirmou Marco La Porta.