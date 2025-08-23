Nós precisamos falar sobre este fim de semana…

E começa o Mundial de Vôlei Feminino, com nosso time renovado e azeitado pela boa participação na Liga Mundial de Vôlei Feminino. E já começamos com vitória consistente na não tão forte Grécia, nos ajudando a polir para os próximos jogos. Vale muito à pena acompanharmos essa bela jornada rumo a um inédito título. Esse time e seu grande comandante, o “almirante” Zé Roberto, merecem nossa torcida e carinho.

O Circuito Mundial de Tênis de Mesa, segue firme, na Suécia (Malmoe). Ontem, 22 de agosto, o nosso incansável Hugo Calderano, foi eliminado, nas quartas de final, pelo alemão (sim, existe vida no top 10, que não vem da China, como Hugo e Benedickt Duda) Duda, que se aproveitou do cansaço acumulado do brasileiro e impôs um desconfortável 4x0! Mas Hugo, continua TOP 3 do Mundo, e o Circuito Mundial segue triturando ossos e mentes dos melhores mesa-tenistas do mundo.

Neste momento, em que teclo furiosamente (para o meu padrão senil de teclagem, entenda-se) estas recém-traçadas linhas, divido minha atenção à duas telas: meu velho laptop de guerra e a TV, onde acompanho, de rabo de olho, o Mundial de Canoagem de Velocidade, modalidade em que temos uma legião de praticantes, e a saga de Isaquias Queiroz, colecionador de medalhas mundiais e olímpicas. Legião esta, que já vai gerando frutos, como o cacau de Ubaitaba, terra natal de Isaquias, que, por sinal, não está competindo, por conta de forte gripe. Mas tem “cacau” novo na raia do Mundial, em Milão, Sim, uma nova geração que começa a amadurecer para os Jogos Olímpicos de L.A. Que remem em águas calmas e com pouco vento.

Temos também, pertinho de casa, o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, com uma geração de atletas brasileiras, simplesmente, brilhante. E com reais possibilidades de medalhas. Acontece no nosso inesquecível Parque Olímpico, onde só a visita e passeio entre os parques e arenas, já valem pódio para toda a família. Bom passeio e ótima degustação olímpica.

Aviso aos navegantes: este fim de semana acabam os Jogos Pan Americanos Júnior de Assunção. Acompanhado de uma tempestade de medalhas multicoloridas (parece até aquele jogo do Inter x Fla, e uma tormenta, literalmente, de prata, antes do jogo começar), onde o Brasil lidera com folga no quadro (ou mural, pela quantidade) de medalhas, gerando uma falsa impressão de que fazemos parte de uma elite olímpica. Vamos com calma, as verdadeiras potências esportivas das Américas, não costumam levar seus principais atletas “juniores”, escalando seus melhores jovens atletas para os Mundiais adultos da maioria das modalidades olímpicas, que acontecem exatamente nestas semanas. Afinal, estes jovens talentos internacionais, lutarão pelas medalhas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles e também de Brisbane, em 2032. Mas vale muito à pena acompanharmos as últimas competições deste Pan Jr.

Enquanto duelo ferozmente com as teclas, neste exato momento, lembro que foi dada a bandeirada de largada de uma das 3 melhores provas de etapas, de ciclismo, do mundo! E lá vamos nós, rasgar as estradas secundárias da Espanha, Itália, França e Andorra, na espetacular Vuelta a España, entre hoje, 23 de agosto, e 14 de setembro. Os maiores ciclistas do mundo, batem ponto nesta odisseia em duas rodas! Promete sangue, suor e lágrimas, como diria Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. E meu par de olhinhos míopes prometem acompanhar atentos, cada etapa cumprida (e comprida), cada montanha escalada e cada chegada celebrada!