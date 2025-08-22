menu hamburguer
VÍDEO: Barbara Domingos leva torcida à loucura no Mundial de Ginástica Rítmica

Veja reação da torcida na Arena Carioca 1

Reação da torcida na apresentação de Barbara Domingos no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
imagem cameraReação da torcida na apresentação de Barbara Domingos no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Rodrigo Fajardo Mendes
Dia 22/08/2025
23:34
Barbara Domingos entrou na história da Ginástica Rítmica ao terminar a final do individual geral do Mundial entre as 10 primeiras. A apresentação impecável dela nas maças, que deu a sua maior nota da disputa, fez a torcida vibrar na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Assista à reação da torcida no vídeo abaixo:

A brasileira teve uma "redenção" no aparelho, já que na classificação, a sua pior nota foi nas maças, já que ela derrubou uma delas duas vezes. Nesta sexta-feira (22), o público ainda estava apreensivo, mas a apresentação surpreendeu até a própria Barbara.

➡️ Babi se surpreende com nota em aparelho no Mundial de Ginástica Rítmica: ‘Chocada’

Com a apresentação de maças, ela conquistou a nota 29.100, a maior que obteve nos três dias que disputou o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. No somatório, ela conquistou 112.200, ficando na nona colocação, resultado histórico para o Brasil.

Barbara Domingos com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Wander Roberto / CBG)
Barbara Domingos com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Wander Roberto / CBG)

Veja os resultados da final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

  1. 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 121.900 pontos
  2. 2º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 119.300 pontos
  3. 3º - Sofia Raffaeli (Itália) - 117.950 pontos
  4. 4º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 117.400 pontos
  5. 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 114.650 pontos
  6. 6º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 114.300 pontos
  7. 7º - Rin Keys (Estados Unidos) - 112.650 pontos
  8. 8º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 112.200 pontos
  9. 9º - Barbara Domingos (Brasil) - 112.200 pontos
  10. 10º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 110.900 pontos
  11. 11º - Polina Karika (Ucrânia) - 110.600 pontos
  12. 12º - Megan Chu (Estados Unidos) - 109.950 pontos
  13. 13º - Tara Dragas (Itália) - 109.850 pontos
  14. 14º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 109.350 pontos
  15. 15º - Daniela Munits (Israel) - 108.400 pontos
  16. 16º - Liliana Lewinska (Polônia) - 108.300 pontos
  17. 17º - Amalia Lica (Romênia) - 107.500 pontos
  18. 18º - Geovanna Santos (Brasil) - 107.450 pontos

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

