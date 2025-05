Volta da Espanha feminina: classificação, resultados e recordistas

Um dos maiores eventos de voltas do ciclismo acontecem entre 4 e 10 de maio. A Volta da Espanha, realizada desde 2015, chega à 11ª edição neste ano. A prova de sete etapas soma mais de 750km de extensão. Tota Magalhães representa o Brasil na competição.

Classificação da Volta da Espanha

Última atualização: 8 de maio Posição Nome Equipe Tempo/Diferença 1º Demi Vollering FDJ-SUEZ 12h 17' 59" 2º Anna Van Der Breggen TEAM SD WORX - PROTIME + 00H 00' 45" 3º Marlen Reusser MOVISTAR TEAM + 00H 00' 46" 4º Cedrine Kerbaol EF EDUCATION - OATLY + 00H 01' 49" 5º Riejanne Markus LIDL - TREK + 00H 02' 05" 6º Juliette Labous FDJ-SUEZ + 00H 02' 09" 7º Mary Niamh Fisher-Black LIDL - TREK + 00H 02' 19" 8º Usoa Ostolaza Zabala LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI + 00H 02' 26" 9º Monica Trinca Colonel LIV-ALULA-JAYCO + 00H 02' 35" 10º Yara Kastelijn FENIX-DECEUNINCK + 00H 02' 57" 11º Eleonora Ciabocco TEAM PICNIC POSTNL + 00H 03' 00" 12º Katarzyna Anna Niewiadoma CANYON//SRAM ZONDACRYPTO + 00H 03' 09" 13º Shirin Van Anrooij LIDL - TREK + 00H 03' 15" 14º Ashleigh Moolman Pasio AG INSURANCE - SOUDAL TEAM + 00H 03' 18" 15º Nienke Vinke TEAM PICNIC POSTNL + 00H 03' 24" 16º Evita Muzic FDJ-SUEZ + 00H 03' 49" 17º Mavi Garcia LIV-ALULA-JAYCO + 00H 03' 57" 18º Thalita De Jong HUMAN POWERED HEALTH + 00H 03' 59" 19º Katrine Aalerud UNO-X MOBILITY + 00H 04' 18" 20º Mareille Meijering MOVISTAR TEAM + 00H 04' 34" 51º Ana Vitoria Gouvea Almeida Magalhães (Tota) MOVISTAR TEAM + 00h 15' 17''

Resultado da Volta da Espanha por etapas

Etapa Data Percurso Tipo de Prova Distância Vencedora 1ª 4 de maio Barcelona até Barcelona Contrarrelógio por equipes 8,1 km Ellen van Dijk 2ª 5 de maio Molins de Rei até Sant Boi de Llobregat Montanhoso 99 km Marianne Vos 3ª 6 de maio Barbastro até Huesca Plano 132,4 km Femke Gerritse 4ª 7 de maio Pedrola até Borja Montanhas médias 111,6 km Anna van der Breggen 5ª 8 de maio Golmayo até Lagunas de Neila Montanhas 117 km Demi Vollering 6ª 9 de maio Becerril de Campos até Baltanás Plano 126,7 km 7ª 10 de maio La Robla até Alto de Cotobello, Astúrias Montanhas 152,6 km

Recordes da prova

Atualmente, as maiores recordistas em vitórias por etapas da Volta da Espanha são as holandesas Demi Vollering e Marianne Vos. Elas venceram cinco etapas no total. Com três vitórias gerais, a maior recordista é Annemiek van Vleuten.