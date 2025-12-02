Osasco x Minas pelo topo da Superliga Feminina: confira horário e onde assistir

Às vésperas do Mundial de Clubes, o Osasco foca na briga pelo topo da tabela da Superliga Feminina. A equipe, terceira colocada, recebe o líder Minas nesta quinta-feira (4). O confronto, válido pela nona rodada da competição, tem início às 19h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. A partida terá transmissão exclusiva na Volleyball World TV (VBTV).

O Osasco vem de derrota para o Fluminense por 3 sets a 2, na última sexta-feira (28), duelo que ficou paralisado por cerca de 20 minutos por conta de uma forte chuva no Rio de Janeiro que invadiu o Ginásio do Hebraica. Na competição, o time tem seis vitórias em oito jogos e é o terceiro colocado, com 18 pontos. Uma vitória por 3 sets 0 ou 3 sets a 1 nesta quinta-feira (4) leva a equipe à mesma pontuação do adversário e líder Minas.

Apesar da liderança, o Minas também vem de um resultado negativo pela mesma diferença de sets que o Osasco. No Maracanãzinho, a equipe sofreu a primeira derrota no campeonato, para o Flamengo. Ainda assim, o time mineiro ocupa a primeira posição, a apenas um ponto de diferença do Rubro-Negro, que segue com 100% de aproveitamento e um jogo a menos.

O confronto marca também a reedição da semifinal da Superliga 2024/25. Na ocasião, o Osasco, que levantou o troféu do campeonato, conquistou a vaga na final sobre o Minas somente após o terceiro e decisivo jogo da série.

Minas vence Mackenzie em partida da Superliga feminina (Foto: Divulgação / MTC)

✅Ficha técnica

Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas - 9ª rodada Superliga

📆 Data e hora: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Ginásio José Liberatti, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Streaming Volleyball World TV (VBTV).

