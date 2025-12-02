Jornalistas da NBA reagem à camisa do Flamengo em astro: 'Maior do Brasil'

A paixão da torcida do Flamengo cruzou fronteiras e alcançou o principal liga de basquete do mundo. Após o astro Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, aparecer em uma entrevista coletiva usando o Manto Sagrado, a repercussão foi imediata, inclusive entre jornalistas que cobrem a NBA.

Joel Embiid usa camisa do Flamengo após jogo da NBA (Foto: Reprodução / X)

No podcast PHLY Sports, um dos canais mais influentes sobre o Philadelphia 76ers, um dos jornalistas relatou a reação após postar o clipe da entrevista em que Embiid usa a camisa do Rubro-Negro:

— Eu pedi para Embiid uma pergunta. Então, nós postamos o clipe e ele dá, eu acho, uma resposta bem elaborada para isso. Mas ele estava usando um Flamengo, que é um clube brasileiro.

O poder da internet e a força da torcida rubro-negra rapidamente fizeram o clipe viralizar, algo que impressionou os comunicadores da NBA:

— …Mas mais pertinente, através do poder da internet. Um retweet que seria legal. Tudo que eu estou dizendo. Eu sabia que os fãs de futebol brasileiro são super apaixonados. E Flamengo é o maior clube do Brasil. Eles são do Rio, então eles têm milhões e milhões de fãs.

A magnitude da reação nas redes sociais foi tanta que o jornalista continuou, destacando o fluxo de memes e mensagens recebidas:

— Mas nos enviaram com os mais insanos e hilários memes. Muitos deles são em português. Então, eu vi memes que eu vi antes. Nós tivemos um que foi com a logo do Flamengo na Terra, eu acho que foi o sistema solar com Flamengo no centro do universo.

Para encerrar o impacto da paixão rubro-negra, o jornalista resumiu o sentimento que o clube carioca gerou, mesmo sem falar a língua portuguesa:

— Com eles, o colossal Flamengo.

A frase viralizou e mostra a dimensão global que a marca Flamengo alcança, sendo tema de debate em podcasts especializados de um dos principais times da NBA.