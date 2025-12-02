Lewis Hamilton aparece ao lado de Bella Campos antes do GP do Catar; confira

O universo do esporte a motor e das celebridades brasileiras se cruzou neste fim de semana, às vésperas do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton foi visto ao lado da atriz Bella Campos em um evento exclusivo promovido pela Ferrari.

A foto do encontro, que rapidamente circulou nas redes sociais e na imprensa, mostra Hamilton e Bella Campos lado a lado. Embora a atriz já tenha uma relação próxima com o mundo da velocidade, sendo frequentemente vista em eventos ligados à F1, a interação com o ícone britânico gerou grande burburinho.

Lewis Hamilton e Bella Campos se encontram antes do GP do Catar da Fórmula 1 (Foto: Reprodução / Instagram)

O evento, organizado pela escuderia italiana, ocorreu como parte das atividades promocionais que antecedem a corrida no Circuito Internacional de Lusail.

Lewis Hamilton está em Doha para a disputa do GP do Catar, uma etapa crucial na temporada. Fora das pistas, o piloto é conhecido por seu engajamento em causas sociais, seu apreço pela moda e por sua vida social agitada, que o coloca em contato com celebridades globais, e agora, com a atriz brasileira.

Lewis Hamilton vive a sua pior temporada na Fórmula 1, como o próprio já descreveu em declarações anteriores, e vê seus momentos de glória cada vez mais distantes. No domingo (30), o heptacampeão terminou o GP do Catar apenas na 12ª posição, depois de largar em 18º. Ao final da corrida, Hamilton, concordando com seu companheiro Charles Leclerc, classificou o final de semana como um "desastre".

— Estou tentando pensar em algo pior do que essa palavra (desastre). Mas foi um fim de semana muito, muito difícil — afirmou o piloto da Ferrari.

— Acho que esta pista realmente evidenciou, provavelmente mais do que nunca, o fato de não termos desenvolvido o carro desde abril, ou algo assim. Acho que sentimos mais nesta pista, neste circuito de alta velocidade, onde outros continuaram a desenvolver. Estamos lutando para nos manter na pista praticamente o tempo todo — completou.

A má fase do piloto deixa dúvidas quanto a sua permanência na elite do automobilismo mundial e quanto a sua continuidade na Ferrari. Sobre essas questões, em entrevista à Mariana Becker, Hamilton garantiu que segue na Fórmula 1 e na equipe, mas teceu críticas à escuderia.

— Estou animado com a nova geração de carros. Este foi o pior projeto que me lembro, pelo menos, provavelmente, na minha era. Talvez a geração de 2009 também fosse bem ruim, mas pelo menos tínhamos pneus melhores e mais aderência — disse o britânico.

Hamilton ocupa a 6ª posição no Mundial de Pilotos da F1 2025. Com 152 pontos somados, não subiu ao pódio nenhuma vez em corridas principais neste ano, a sua primeira temporada na Ferrari.