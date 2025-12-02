Serena Williams desmente retorno ao circuito mundial em 2026

Uma notícia agitou o mundo do tênis nesta terça-feira (2). Segundo o The Athletic, do New York Times, a americana Serena Williams, uma das maiores da história, teria pedido para ser reintegrada ao programa antidoping da ITIA (Agência Internacional de Integridade do Tênis), no último dia 6. No entanto, pouco tempo depois, a publicação foi retirada do ar. E a própria ex-número 1 do mundo, de 44 anos, negou, no X, o retorno.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Estrelas do tênis lamentam a morte do italiano Nicola Pietrangeli

'Meu Deus, não vou voltar. Isso é uma loucura', escreveu a multicampeã.





A notícia do improvável retorno foi compartilhada por um dos principais perfis da modalidade no X:





Campeã de 23 Grand Slams de simples, segundo maior recorde da história, a americana se retirou das quadras em 2 de setembro de 2022, ao perder na segunda rodada do US Open para a australiana Ajla Tomljanovic.

continua após a publicidade

Entre outros muitos feitos, a irmã de Venus Williams se tornou, em 2015, em Wimbledon, aos 34 anos, a mais velha campeã de um Slam na Era Aberta (desde 1969).

Todos os títulos de simples de Grand Slam de Serena

Aberto da Austrália: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017

Roland Garros : 2002, 2013 e 2015

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016

US Open : 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014

continua após a publicidade





