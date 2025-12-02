Após vencer Jean Silva com autoridade no Noche UFC, Diego Lopes receberá a oportunidade para disputar novamente o título dos penas. O brasileiro desafiará o campeão Alexander Volkanovski pelo cinturão no UFC 325. Na última semana, o Ultimate confirmou o evento no dia 31 de janeiro de 2026, em Sydney, na Austrália.

A luta principal representa a revanche entre os dois lutadores, após Volkanovski ter reconquistado o cinturão ao derrotar Lopes por decisão unânime no UFC 314, em abril deste ano. Esta será a primeira defesa de título do australiano desde que recuperou o campeonato.

O confronto marca também o retorno do octógono mais famoso do mundo ao território australiano no primeiro mês de 2026. Volkanovski terá a vantagem de lutar em sua terra natal, diante da torcida local.

O campeão australiano possui um histórico de cinco defesas bem-sucedidas ao longo de sua carreira no UFC. No currículo, conta com vitória contra estrelas como Max Holloway, Brian Ortega e Yair Rodriguez.

Do outro lado, Diego Lopes chega para esta revanche após uma sequência positiva. O brasileiro levou a melhor nas seis das últimas oito lutas no UFC. Logo após a vitória contra o compatriota Jean Silva, ele relatou ainda que se reuniu com o UFC com o intuito de pedir a luta com Volkanovski.

— A gente nunca vem para Las Vegas de graça, né? Sempre vem para ajeitar alguma coisa. Vamos conversar com o UFC, ver quais os planos deles para mim e colocar para eles o nosso ponto de vista, o que eu quero. Dezembro é uma boa data para voltar a lutar. A galera já sabe, o Volkanovski quer lutar em dezembro e eu também. Eu acho que tive uma boa performance e mereço uma revanche com ele — revelou Lopes ao "UFC Brasil".

Diego Lopes (dir) perdeu para Volkanovski (esq) (Foto: Reprodução Instagram Alex Volkanovski)

Dana White anuncia estreia da 'nova era' em 2026

O UFC divulgou, na última quinta-feira (27), o primeiro card da "nova era" da liga. A surpresa fica por conta do retorno da brasileira Amanda Nunes, que encara Kayla Harrison, no dia 24 de janeiro, pelo cinturão do peso-galo, no UFC 324, em Las Vegas.

Além da brasileira, outros representantes do país entram no octógono no UFC 324: Deiveson Figueiredo encara Umar Nurmagomedov e Jean Silva enfrenta Arnold Allen.

1 . Justin Gaethje x Paddy Pimblett – cinturão interino dos leves 2 . Kayla Harrison x Amanda Nunes – cinturão peso galo feminino 3 . Sean O’Malley x Song Yadong – peso galo 4 . Waldo Cortes Acosta x Derrick Lewis – peso pesado 5 . Arnold Allen x Jean Silva – peso pena 6 . Alexa Grasso x Rose Namajunas - peso mosca feminino 7 . Umar Nurmagomedov x Deiveson Figueiredo - peso galo 8 . Ateba Gautier x Andrey Pulyaev - peso médio

Os eventos de janeiro marcará o início de uma nova fase para o Ultimate. A partir de 2026, a organização abandonará o modelo de pay-per-view para iniciar sua era de streaming, após firmar acordo com a Paramount+ pelos direitos de transmissão.