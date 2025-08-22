menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe o jogo do Hugo Calderano pelas quartas do Europe Smash

Em caso de classificação, Calderano volta a subir no ranking mundial

Calderano vence Junsung e avança apra a final do WTT de Foz. Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM
imagem cameraCalderano comemora classificação a final do WTT de Foz (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)
Anna Carolina Ramos
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
09:48
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano enfrenta o alemão Benedikt Duda pelas quartas de final do Europe Smash. No duelo anterior, que deu a classificação, o brasileiro venceu o sul-coreano Oh Junsung por 3 sets a 0, nas parciais 11/4, 11/8 e 11/7. A partida, que acontece nesta sexta-feira (22), está marcada para às 9h15 (horário de brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.
ATUALIZAÇÃO: 1º SET - BRA 4 X 8 ALE

➡️ Hugo Calderano projeta quartas do Europe Smash: ‘Estilos muito diferentes’

Acompanhe o jogo

Jogo está em atraso e acontecerá após a partida entre a chinesa Chen Yi e a alemã Sabine Winter

🟢 Começa o bate-bola de aquecimento com Calderano e Duda

🟢 Começa o jogo!

🟢 Ponto de Calderano para confirmar o saque

🟢 Alemão já respondeu!

🟢 Finalizar muito forte de Duda para abrir vantagem

🟢 Que belo back hand de Calderano

🟢 Duas bolas seguidas na rede para Calderano

🟢 Bola de sorte do alemão...

🟢 Bola na rede mais uma vez para o brasileiro

🟢 AINDA DA! BORA HUGO!

🟢 Caprichou o Hugo Calderano! Desvantagem caiu para três!

Raio-x de Benedikt Duda?

Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o atleta derrotou alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.

  1. Alemão
  2. 31 anos
  3. Canhoto
  4. Estilo clássico ofensivo
  5. Ranking mundial: 10º colocado (melhor da carreira)
  6. Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Skopje 2025 e do WTT Contender Mendoza 2024 | vice do WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 | semifinalista do WTT Champions Montpellier 2024
  7. Outros resultados: vice-campeão europeu em 2024 e quadrifinalista da Copa do Mundo 2025

Os mesatenistas já se enfrentaram duas vezes, e em ambas o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.

Calderano já tem data para voltar a competir
Calderano comemorando vitória no WTT (Foto: Divulgação/ WTT)

