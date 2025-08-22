AO VIVO: Acompanhe o jogo do Hugo Calderano pelas quartas do Europe Smash
Em caso de classificação, Calderano volta a subir no ranking mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano enfrenta o alemão Benedikt Duda pelas quartas de final do Europe Smash. No duelo anterior, que deu a classificação, o brasileiro venceu o sul-coreano Oh Junsung por 3 sets a 0, nas parciais 11/4, 11/8 e 11/7. A partida, que acontece nesta sexta-feira (22), está marcada para às 9h15 (horário de brasília) e será transmitida pela SporTV (TV a Cabo), pela CazéTV (YouTube) e canal oficial da WTT no YouTube.
ATUALIZAÇÃO: 1º SET - BRA 4 X 8 ALE
Radar Olímpico: ginástica rítmica, tênis de mesa e Pan Júnior movimentam semana
Mais Esportes
Hugo Calderano garante alta premiação com vaga nas quartas do Europe Smash
Lance! Biz
Ranking do tênis de mesa é atualizado e Hugo Calderano cai
Mais Esportes
➡️ Hugo Calderano projeta quartas do Europe Smash: ‘Estilos muito diferentes’
Acompanhe o jogo
Jogo está em atraso e acontecerá após a partida entre a chinesa Chen Yi e a alemã Sabine Winter
🟢 Começa o bate-bola de aquecimento com Calderano e Duda
🟢 Começa o jogo!
🟢 Ponto de Calderano para confirmar o saque
🟢 Alemão já respondeu!
🟢 Finalizar muito forte de Duda para abrir vantagem
🟢 Que belo back hand de Calderano
🟢 Duas bolas seguidas na rede para Calderano
🟢 Bola de sorte do alemão...
🟢 Bola na rede mais uma vez para o brasileiro
🟢 AINDA DA! BORA HUGO!
🟢 Caprichou o Hugo Calderano! Desvantagem caiu para três!
*EM ATUALIZAÇÃO
Raio-x de Benedikt Duda?
Duda vive a melhor fase de sua carreira no tênis de mesa. Desde 2024, o atleta derrotou alguns dos melhores nomes do circuito, como os chineses Liang Jingkun e Lin Gaoyuan e o francês Felix Lebrun. Além de ter sido vice-campeão europeu no ano passado, ele conquistou duas etapas da série WTT Contender.
- Alemão
- 31 anos
- Canhoto
- Estilo clássico ofensivo
- Ranking mundial: 10º colocado (melhor da carreira)
- Melhores resultados no WTT: campeão do WTT Contender Skopje 2025 e do WTT Contender Mendoza 2024 | vice do WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025 | semifinalista do WTT Champions Montpellier 2024
- Outros resultados: vice-campeão europeu em 2024 e quadrifinalista da Copa do Mundo 2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os mesatenistas já se enfrentaram duas vezes, e em ambas o brasileiro saiu vitorioso. O primeiro confronto foi em 2022, no WTT Star Contender Doha, pela 2ª Rodada, onde Hugo venceu por 3 a 0. Três anos depois, na final do WTT em Foz do Iguaçu, o brasileiro levou a melhor e venceu por 4 sets a 3, com parciais de 11/7, 11/7, 9/11, 11/8, 9/11, 10/12 e 11/8.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias