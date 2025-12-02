'Te vejo em 5 Anos': Novo piloto Racing Bulls cumpre promessa a Lando Norris na F1

O paddock da Fórmula 1 é feito de promessas, mas poucas são cumpridas com tanta precisão e estilo quanto a de Arvid Lindblad. Aos 14 anos, em 2021, o britânico encarou Lando Norris, seu compatriota já na elite da McLaren, e cravou com a audácia dos predestinados: "Te vejo daqui a cinco anos."

Arvid Lindblad, será piloto da Red Bull na Fórmula 1 em 2026(Foto: F2)

A profecia se confirmou antes do prazo.

A Racing Bulls acaba de sacramentar o futuro do jovem prodígio, anunciando-o como piloto titular para a temporada de Fórmula 1 de 2026. Lindblad, que fará 19 anos naquele ano, chega com um currículo de recordes, tendo se tornado recentemente o vencedor mais jovem da história da Fórmula 2.

Lindblad será o parceiro do neozelandês Liam Lawson, que assegurou sua permanência após uma série de performances sólidas. Juntos, eles formarão a dupla da Racing Bulls, em uma troca que marca a saída de Yuki Tsunoda da equipe e, possivelmente, da F1, abrindo espaço para a nova geração.

A Red Bull, conhecida por sua política de "promover ou descartar", mostra total confiança no potencial de Lindblad, que impressionou pelo ritmo e agressividade nas pistas juniores. Sua ascensão é tão meteórica que a equipe já planeja colocá-lo para estrear em um treino livre da temporada atual, uma forma de acelerar sua adaptação ao ambiente da F1.

O encontro que era uma piada de bastidor em 2021 se transformará em realidade nas pistas. Em 2026, Arvid Lindblad não precisará apenas ver Lando Norris; ele terá que competir contra ele no mais alto nível do automobilismo mundial. A F1 já tem seu novo garoto-prodígio.