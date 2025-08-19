Mundial de vôlei: formato, datas e seleções classificadas

O Mundial de vôlei feminino começa nesta sexta-feira (22) e vai até 7 de setembro, na Tailândia, enquanto o masculino acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. A equipe do Lance! reuniu todas as informações sobre o torneio mais importante da temporada. Confira o formato, as datas e as seleções participantes!

continua após a publicidade

➡️Mundial de vôlei triplica valor da premiação; saiba quantia

Formato

Esta edição terá 32 seleções, um aumento no número de participantes em relação às temporadas anteriores. As equipes serão distribuídas em oito grupos de quatro times, e apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata.

No feminino, o Brasil está no Grupo C, junto com França, Grécia e Porto Rico. Já no masculino, a seleção ficou no Grupo H, ao lado de Sérvia, Tchéquia e China.

continua após a publicidade

Retrospecto do Brasil no Mundial

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.

Após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações em uma final disputada contra a Itália, o elenco comandado por Zé Roberto chega embalado para o campeonato.

continua após a publicidade

No masculino, o último título mundial foi em 2010, quando os brasileiros venceram Cuba por 3 sets a 0, sob o comando do técnico Bernardinho, que ainda estava à frente da equipe.

Brasil enfrentou a Ucrânia, neste sábado (14), pela VNL (Foto: Divulgação/CBV)

Datas

Feminino

22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)

24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)

26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)

Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro

29 de agosto a 1º de setembro Quartas de final: 3 e 4 de setembro

3 e 4 de setembro Semifinais: 6 de setembro

6 de setembro Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Masculino

Os horários oficiais para os jogos do Brasil ainda não foram divulgadas.