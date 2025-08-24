menu hamburguer
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/08/2025
O conjunto do Brasil foi prata na disputa da série mista (dois arcos e três bolas) no Mundial de Ginástica Rítmica. O conjunto fez 28.550 pontos, superado apenas pela Ucrânia, que fez 28.650. A equipe se despede do torneio com outra medalha de prata, que foi conquistada no sábado na classificação geral, e garantiu o melhor resultado já obtido.

➡️ Brasil erra e é sexto nas fitas no Mundial de Ginástica Rítmica

A apresentação ao som de "Evidências", popularizada na voz da dupla Chitãozinho e Xoróró, foi impecável. A equipe nunca realizou a série de maneira tão correta. A pontuação recebida pela exibição foi de 28.550, deixando o Brasil no mapa do ouro e animando os torcedores presentes na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

No entanto, as ucranianas fizeram uma apresentação superior à das brasileiras, recebendo dos jurados 13.200 em dificuldade, 7.950 no artístico e 7.500 na execução.

Ginastas brasileiras comemoram após realizar série mista, que resultou na prata (Foto: MeloGym/CBG)

O resultado encerra a boa campanha que o Brasil vem fazendo na Ginástica Rítmica. Após o nono lugar nas Olimpíadas de Paris, a equipe foi ao pódio e conquistou a prata na disputa geral, no último sábado. Neste domingo, na final de fitas, o conjunto ficou com a sexta colocação.

O melhor resultado do Brasil em um Mundial adulto de Ginástica Rítmica havia sido um quinto lugar, conquistado em 2022. Além das equipes, o país também deu largos passos no individual, com Barbara Domingos entrando no top-10 e Geovanna Santos fazendo a sua primeira final.

Confira o resultado geral misto na competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica

  1. Ucrânia - 28.650
  2. Brasil - 28.550
  3. República da China - 28.350
  4. Espanha - 28.200
  5. Japão - 27.350
  6. Israel - 27.250
  7. Hungria - 26.250
  8. Polônia - 24.050

Formato de competição

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

