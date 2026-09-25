Ramon tem queda no fim das prévias e disputa ponta com Mike e Niall
O brasileiro defende o título da Classic Physique no Mr. Olympia
Mesmo com a dificuldade em razão da queda da transmissão oficial do Mr. Olympia, o atleta brasileiro Ramon Dino fez boa apresentação nas prévias. Além dele, Gabriel Zancanelli, que se recuperou de lesões e retornou ao torneio neste ano, também apresentou bons avanços.
Assim como em 2025, o atual campeão da Classic Physique apresentou ótimo desempenho nas poses e não suou como em 2024. Além disso, exibiu bom condicionamento e um corpo definido.
Os principais rivais de Ramon Dino enfrentaram os mesmos problemas de eventos anteriores. Com a adequação da relação altura x peso, Mike Sommerfeld mostrou bom condicionamento, porém com menos volume e diferença de massa entre os membros superiores e inferiores.
No primeiro call-out, Ramon Dino e Mike Sommerfeld foram os atletas no centro do palco. Apesar de levar vantagem nas poses, o alemão tinha corpo menos musculoso que o brasileiro, especialmente nos membros inferiores.
No entanto, no último call-out, o brasileiro voltou com menos volume nas pernas, enquanto Niall Darwen cresceu. Mike Sommerfeld também apresentou evolução em relação às primeiras apresentações.
Quando será a final da Classic Physique do Mr. Olympia?
Após as prévias realizadas nesta tarde, as finais da Classic Physique do Mr. Olympia ocorrerão na noite desta sexta-feira (25), a partir das 22h (horário de Brasília).
Agenda do Mr. Olympia 2026
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia
Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais), Fit Model Olympia (pré-julgamento e finais)
Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)
Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)
Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)
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