NFL e Ticketmaster anunciam novo acordo para ingressos
Novo acordo permite a revenda de ingressos entre torcedores
A National Football League (NFL) e a Ticketmaster anunciaram um novo acordo para reestruturar a forma como os ingressos das partidas da liga são vendidos. As empresas batizaram o projeto de "Ticketing 3.0". Ele cria um sistema de distribuição aberta, que amplia a oferta de ingressos verificados em vários canais de venda integrados à tecnologia da operadora.
A principal mudança do acordo é o fim do modelo de exclusividade. Pelo novo formato, os torcedores com pacotes de temporada (Season Ticket Members) poderão listar seus ingressos elegíveis para revenda em diversas plataformas parceiras ao mesmo tempo.
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Nova movimentação de ingressos na NFL
Com a estratégia, a liga espalha a vitrine de compras e leva os ingressos oficiais para os sites e aplicativos que os consumidores já costumam usar. A validação de segurança continua sob a gestão tecnológica da Ticketmaster.
Para Bobby Gallo, a parceria evoluiu junto com o torcedor, dando maior alcance e acessibilidade para manejo das entradas dos jogos:
— As melhores parcerias não ficam paradas, elas evoluem. A Ticketmaster esteve conosco em todos os capítulos de como os fãs compram e usam ingressos, e este próximo capítulo é o nosso mais ambicioso até agora. Juntos, criamos mais valor por meio de menos exclusividade, ao mesmo tempo em que construímos um modelo que começa com nossos fãs e oferece a experiência que eles esperam da NFL — explicou Bobby Gallo, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de clubes da NFL.
Para ampliar as listagens sem comprometer a segurança das operações nem abrir brecha para falsificações, a Ticketmaster fornecerá a infraestrutura necessária. Ela vai integrar as plataformas de terceiros ao ecossistema oficial da liga.
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Saumil Mehta, presidente da tiqueteira, destacou a confiança do torcedor na hora da compra e o que estará por vir:
— Os fãs devem conseguir encontrar e comprar ingressos verificados facilmente e com confiança. Essa é a experiência que estamos entregando com a NFL. Construímos a tecnologia que estende a confiança e a integridade do ecossistema oficial de ingressos da liga para mais lugares onde os fãs fazem compras, ao mesmo tempo em que criamos maior valor para os membros do Season Ticket e para os clubes — disse Saumil Mehta.
Apesar da abertura para novos pontos de venda e parceiros, a NFL manterá a centralização das informações. A liga também continuará direcionando o torcedor para a compra de bilhetes verificados em sua página oficial de ingressos.
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