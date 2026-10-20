NFL Flag chega às escolas municipais de Guarulhos

A NFL e a Prefeitura de Guarulhos dão início, nesta sexta-feira, dia 23, ao Programa NFL Flag nas escolas da cidade. A parceria leva o flag football a 50 escolas da rede municipal já na primeira temporada do projeto. A primeira iniciativa acontece com a capacitação de 100 professores de educação física, responsáveis por implementar as aulas da modalidade nas unidades.

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Cada escola participante do programa receberá equipamentos profissionais para a prática da modalidade. Assim, os professores poderão incluir o flag football nas aulas de educação física, nas quadras das próprias unidades. Os alunos também passam a competir no calendário de torneios de NFL Flag no país. A partir da próxima temporada, os campeonatos regionais da modalidade vão reunir somente escolas e projetos sociais esportivos sem fins lucrativos que façam parte do Programa NFL Flag nas escolas.

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- Trazer uma modalidade como o flag football para a Educação de Guarulhos, por meio de uma parceria com a NFL, uma das maiores referências esportivas do mundo, representa um avanço importante para nossa rede. Além de apresentar um novo esporte, estamos ampliando oportunidades de aprendizagem, incentivando o trabalho em equipe, a disciplina, o respeito e o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. É uma iniciativa que demonstra nosso compromisso com a inovação e com uma Educação pública e que também abre novos horizontes para nossas crianças e jovens - destaca o Secretário de Educação, Rafael Carvalho.

Lançado no país em 2023, o programa oficial de flag football da NFL já impacta mais de 10 mil jovens em projetos gratuitos com escolas públicas e, em neste ano, ampliou sua atuação para além de São Paulo e Rio de Janeiro, com parcerias em Petrópolis (RJ) e com o Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba. Agora, Guarulhos passa a integrar a iniciativa.

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- É fantástico acompanhar a evolução do NFL Flag em todo o Brasil. Estamos conquistando cada vez mais espaços, em ótimas parcerias com secretarias municipais e estaduais, para impactar a base esportiva brasileira, que são crianças e jovens. Estamos muito felizes e animados em desenvolver o projeto com Guarulhos, uma cidade importante para São Paulo e todo Brasil - celebra o general manager da NFL no Brasil, Luis Martinez.

Em setembro, a liga anunciou ainda um investimento de quase US$ 160 mil em quatro organizações sociais do país, que vão alcançar mais de 3 mil participantes: Fundação Gol de Letra (Rio de Janeiro e São Paulo), Eprocad e UmRio. Sem contato físico, o flag football é praticado por cerca de 20 milhões de pessoas em mais de 100 países, e fará sua estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles 2028.