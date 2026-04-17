Ministério do Esporte lamenta falecimento de Oscar Schmidt: 'Jamais será esquecido'

Em nota publicada, o Ministério do Esporte lamentou a morte do ex-jogador e lenda do basquete nacional Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. O 'Mão Santa' sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu após ser encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, em São Paulo.

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Oscar Schmidt deixou a esposa Maria Cristina e os filhos Filipe e Stephanie. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

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Oscar acumulou um total de 49.937 pontos nos 29 anos de carreira profissional e 1.600 jogos disputados. O "Mão Santa", como era conhecido, vestiu as camisas de 11 clubes e fez história pela Seleção Brasileira. Uma carreira espetacular sem ter pisado na NBA.

Oscar Schmidt em cerimônia do Hall da Fama do Basquete (Foto: Acervo pessoal)

Veja a nota sobre a morte de Oscar Schmidt:

"Oscar, o nosso querido 'Mão Santa' teve uma trajetória esportiva que encheu de orgulho a todos os brasileiros. Com seu desempenho nas quadras do Brasil e do mundo, conseguiu dar ao basquete brasileiro uma visibilidade única. Nesse momento de tristeza para o esporte brasileiro, nos solidarizamos com a família, com os amigos e com os fãs desse grande atleta que jamais será esquecido por nós", disse Paulo Henrique Cordeiro, ministro do esporte.

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