Entenda a relação familiar de Tadeu e Oscar Schmidt

O mundo esportivo sofreu uma grande perda nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico por um mal-estar. E Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil, tem relação familiar próxima com o ex-jogador.

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Tadeu e o Oscar são irmãos, que seguiram caminhos diferentes na vida profissional, enquanto o ex-jogador construiu uma carreira histórica nas quadras de basquete - Tadeu se consolidou no jornalismo de entretenimento da televisão.

A família Schmidt têm um legado do esporte em sua raiz, além dos irmãos - Luiz Felipe, o terceiro irmão é pai do campeão olímpico de vôlei de praia Bruno Schmidt.

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Relação familiar

O apresentador, cresceu em um ambiente de atletas e esportes, inclusive o nascimento do jornalista, em 1974, foi anunciado em um ginásio onde o ex-jogador do Basquete treinava - Tadeu ainda tentou carreira no vôlei antes do jornalismo.

No jornalismo, o apresentador do BBB entrou na Globo em 2000, passou pelo jornalismo esportivo e apresentou o Fantástico, assumindo o comando do Big Brother Brasil em 2022.

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Quando perguntado sobre o Oscar, Tadeu respondia que via o irmão mais velho uma inspiração.

— Sempre quis ser atleta. Como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também. — afirmou em participação no 'Altas Horas'.

Em publicação feita em 2022 nas redes sociais, o apresentador ainda se declarou para o irmão, e ex-jogador.

— Antes mesmo de a minha carreira começar, eu sabia que precisava ser quem eu sou. imagina! Sendo irmão de um herói nacional, eu precisava muito ser eu mesmo — publicou.

Carreira de Oscar Schmidt

Texto de: Anna Carolina Ramos.

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

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Oscar Schmidt em ação pela seleção brasileira (Foto: ANTONIO SCORZA / AFP)

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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