João Fonseca x Zverev? Alemão confirma vaga e aguarda rival das semis
Atual número 3 do mundo, Zverev espera por Fonseca ou Mensik na próxima fase
João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (2), às 15h15, para enfrentar o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do torneio. Caso avance, o brasileiro já conhece seu adversário na semifinal: o alemão Alexander Zverev.
Zverev garantiu a classificação ao derrotar o espanhol Rafael Jodar por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/1 e 6/3. A semifinal está marcada para sexta-feira (5), ainda sem horário definido.
Atual número 3 do mundo, o alemão aparece como principal favorito ao título após as eliminações de nomes importantes da chave, como Jannik Sinner, Novak Djokovic e Casper Ruud. Ao longo da carreira, Zverev conquistou 24 títulos, incluindo sete troféus de Masters 1000.
João Fonseca busca semifinal inédita
Principal representante do Brasil na competição, João Fonseca tenta alcançar uma semifinal inédita. Atual número 30 do ranking mundial, o carioca chega embalado por duas vitórias de grande impacto.
Na terceira rodada, Fonseca eliminou Novak Djokovic em uma batalha de quase cinco horas. Já nas oitavas de final, superou o norueguês Casper Ruud em mais um confronto desgastante.
Agora, o brasileiro precisa passar por Jakub Mensik para seguir sonhando com o título e marcar um duelo de peso contra Alexander Zverev nas semifinais.
Horário e onde assistir João Fonseca jogar nas quartas de finais:
João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (TCH)
📅 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h15 (horário de Brasília)
📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
