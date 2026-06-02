João Fonseca x Zverev? Alemão confirma vaga e aguarda rival das semis

Atual número 3 do mundo, Zverev espera por Fonseca ou Mensik na próxima fase

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/06/2026
12:19
Brazil's Joao Fonseca reacts to a point against Norway's Casper Ruud during their men's singles match on day 8 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 31, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (2), às 15h15, para enfrentar o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final do torneio. Caso avance, o brasileiro já conhece seu adversário na semifinal: o alemão Alexander Zverev.

Zverev garantiu a classificação ao derrotar o espanhol Rafael Jodar por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/1 e 6/3. A semifinal está marcada para sexta-feira (5), ainda sem horário definido.

Atual número 3 do mundo, o alemão aparece como principal favorito ao título após as eliminações de nomes importantes da chave, como Jannik Sinner, Novak Djokovic e Casper Ruud. Ao longo da carreira, Zverev conquistou 24 títulos, incluindo sete troféus de Masters 1000.

Germany's Alexander Zverev reacts to a point against Spain's Rafael Jodar during their men's quarter final singles match on day 10 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 2, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
João Fonseca busca semifinal inédita

Principal representante do Brasil na competição, João Fonseca tenta alcançar uma semifinal inédita. Atual número 30 do ranking mundial, o carioca chega embalado por duas vitórias de grande impacto.

Na terceira rodada, Fonseca eliminou Novak Djokovic em uma batalha de quase cinco horas. Já nas oitavas de final, superou o norueguês Casper Ruud em mais um confronto desgastante.

Agora, o brasileiro precisa passar por Jakub Mensik para seguir sonhando com o título e marcar um duelo de peso contra Alexander Zverev nas semifinais. Em cinco horas, nas oitavas de final, superou Casper Ruud em mais um duelo desgastante.

Horário e onde assistir João Fonseca jogar nas quartas de finais:

João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (TCH)

📅 Data e horário: terça-feira, 2 de junho de 2026, às 15h15 (horário de Brasília)
📍 Local: Stade Roland Garros, em Paris, na França
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

