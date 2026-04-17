Anderson Varejão presta homenagem emocionante a Oscar Schmidt

Na tarde desta sexta-feira (17), o Brasil se despediu de um de seus maiores ídolos esportivos: Oscar Schmidt, considerado um dos maiores jogadores da história do basquete mundial. A notícia gerou comoção entre fãs, atletas e personalidades do esporte.

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Varejão destaca legado e liderança de Oscar

Entre as homenagens, o ex-jogador da Seleção Brasileira Anderson Varejão usou as redes sociais para expressar seu pesar e prestar solidariedade à família do eterno "Mão Santa".

"Quero deixar meus sentimentos à família, à Cristina e aos filhos. Sejam fortes neste momento, porque eu sei que é difícil, é duro. Mas sejam fortes. E também a todos os amigos, conhecidos e parentes que foram pegos de surpresa com essa notícia tão dura", declarou.

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Varejão também ressaltou a dimensão do legado deixado por Oscar Schmidt, destacando não apenas suas conquistas dentro das quadras, mas também sua postura como líder e figura marcante do esporte.

"Ele fez tanto pelo nosso esporte, pelo basquete e pelo esporte brasileiro em geral. Com certeza, é uma lenda do basquete brasileiro e mundial. Pelas conquistas, pela maneira de ser, sempre foi um líder nato. Nunca deixou que outros falassem por ele, sempre foi muito claro com aquilo em que acreditava e com o que queria fazer. Isso fez dele a pessoa e o jogador que era."

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O ex-atleta ainda completou sua homenagem com uma mensagem de apoio aos familiares e amigos: "Um grande abraço à família e aos amigos. Sejam fortes neste momento, e que em breve essa dor vire saudade."

Confira o vídeo:

Em outra publicação, Varejão resumiu sua admiração e gratidão: "Obrigado por tudo o que fez pelo nosso país. Obrigado pelos bons momentos juntos. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz, meu amigo."

Reconhecido internacionalmente, Oscar Schmidt construiu uma carreira histórica, marcada por recordes, títulos e atuações memoráveis com a camisa da Seleção Brasileira. Seu talento e personalidade forte ajudaram a consolidar o basquete como um dos esportes mais relevantes do país.

A morte do ex-jogador representa uma perda irreparável para o esporte brasileiro. Ainda assim, seu legado permanece vivo na memória de torcedores, atletas e nas futuras gerações que seguirão se inspirando em sua trajetória.

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