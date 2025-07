Combates podem ocorrer em eliminatórias ou team relay com estrutura de 45 toques.

A esgrima é um esporte de combate elegante e técnico, presente nas Olimpíadas desde 1896. As disputas acontecem em uma pista reta, onde dois atletas trocam ataques e defesas usando armas diferentes: florete, épée e sabre. Cada uma delas possui regras específicas, zonas válidas de toque e formas distintas de registrar os pontos. O que une os três estilos é o sistema eletrônico de detecção: cada toque é registrado instantaneamente, iluminando luz verde ou vermelha para sinalizar ao árbitro qual esgrimista pontuou. O Lance! te explica como funciona a pontuação na esgrima.

Na esgrima, a vitória pode vir por atingir um número pré‑definido de toques ou por ter mais pontos ao término de três tempos de três minutos (em eliminatórias, o sistema muda um pouco entre armas). Em todas as disciplinas, o objetivo é marcar o maior número de toques válidos — ou investir no ato de defesa para garantir prioridade, quando aplicável.

Como funciona a pontuação na esgrima

Florete: pontuação, zona-alvo e prioridade

No florete, a arma é leve, com cerca de 500 g, e o toque só vale quando a ponta atinge o tronco, incluindo parte do peito, costas e área lombar. Toques fora dessa região interrompem o tempo, mas não marcam ponto.

A pontuação ocorre apenas com a ponta da lâmina e segue a regra de prioridade (direito de passagem): se ambos acertam ao mesmo tempo, ganha quem iniciou o ataque ou teve sua ação defendida e respondeu com precisão — por meio de parada e riposta. Isso garante que não sejam atribuídos pontos indevidos em toques simultâneos. A pontuação é eletrônica: um touch trigger registra o toque quando a ponta é pressionada com força mínima, acendendo luz verde ou vermelha.

Épée: corpo inteiro e toques simultâneos permitidos

A épée é a mais pesada das três armas e possui como característica a possibilidade de tocar o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Também só se pontua com a ponta. Diferentemente do florete e do sabre, não há prioridade na épée: se os dois atletas acertarem quase ao mesmo tempo, cada um ganha um ponto — o chamado toque duplo na esgrima.

As partidas são disputadas até 15 toques ou pelo acumulado de pontos durante o tempo regulamentar em eliminatórias. A ausência de regras de prioridade torna a épée uma arma de paciência e leitura apurada, pois a estratégia envolve esperar o erro do adversário e reagir com precisão.

Sabre: ataque rápido, lâmina cortante e prioridade

No sabre, o toque pode ser dado com a lâmina inteira, seja na ponta ou na lateral. A área válida na esgrima abrange toda a metade superior do corpo: tronco, braços, ombros e cabeça. O esgrimista veste um equipamento condutor (lamé) incluindo máscara, luva e vestimenta para que o circuito elétrico detecte o toque.

Assim como no florete, existe a regra da prioridade. Isso torna o sabre a arma mais “rápida” e agressiva, com toques contínuos e trocas intensas. Toques fora da área válida não marcam ponto e, diferente do florete, não interrompem a ação — o combate continua. Múltiplos toques simultâneos são desconsiderados em favor daquele que está com a iniciativa ativa.

Sistema eletrônico e registro de pontos na esgrima

Todas as armas utilizam um sistema de pontuação eletrônica para garantir precisão na esgrima. Os esgrimistas se conectam via body cords, e as armas possuem sensores:

Florete e épée: a ponta da lâmina tem um botão que full‑press aciona o circuito.

Sabre: o contato com a lâmina ou lateral eletricamente condutora em alvo válido causa o registro.

Nos três estilos, luzes indicam o marcador: vermelho para um atleta, verde para o outro. No florete, pode acender luz amarela se houver toque em área inválida; no sabre, toque fora da região de alvo simplesmente não ilumina. No épée, não há luz para toque fora de alvo.

Sistemas de tempo e formatos de combate na esgrima

Os combates de esgrima têm estrutura e duração similar:

Fases de grupos (pools): assalto até 5 toques ou 3 minutos, terminando antes caso alguém alcance o limite. Eliminatórias diretas: até 15 toques, dividido em três tempos de 3 minutos com intervalos de 1 minuto. Em caso de empate, há um minuto de “morte súbita” com desempate por prioridade pré‑sorteada.

No chamado team relay, times se enfrentam em série de nove assaltos que se acumulam até 45 toques, com placar corrido entre equipes.

Terminologia fundamental e tática

A esgrima exige mais do que speed; envolve controle e técnica refinada. Os termos comuns são:

Ataque: gesto ofensivo inicial. Parry (parada): defesa que desvia o ataque. Riposta: contra‑ataque imediato após parada. Contra‑ataque: golpe durante o ataque do adversário. Priority: critério usado em sabre e florete para decidir quem mereceu o ponto.

Os esgrimistas também usam termos técnicos como flechê (avanço rápido com salto), remise (retomada de ataque após defesa falhada) e redouble (nova investida imediata). Esses movimentos permitem controlar a iniciativa e garantir ponto ou simular finalização mais inteligente.