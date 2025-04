Em fevereiro, dois dias após João Fonseca conquistar o primeiro título da carreira, em Buenos Aires, Alexander Muller frustrou o número 1 do Brasil e a torcida local. Afinal, o francês foi o algoz do anfitrião logo na estreia no Rio Open. Nesta segunda-feira (14º), o vice-campeão do torneio no Jockey Club não passou da primeira rodada no ATP de Munique, na Alemanha: 6/4 e 6/1, em 1h20m, para Alexander Zverev, que joga em casa.

Bicampeão (venceu em 2017 e 2018) e em busca do primeiro troféum na atual temporada, o anfitrião enfrenta, na próxima rodada, o compatriota Daniel Altmaier (68º). No confronto direto, são duas vitórias em três jogos a favor de Zverev, que caiu uma posição no ranking com o título do espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Monte Carlo. O alemão, nesta semana, é o terceiro do mundo.

Muller, por sua vez, sofreu a nona derrota em 21 partidas no ano, o melhor da sua carreira. Em janeiro, em Hong Kong, o tenista francês, de 28 anos, conquistou seu único título até hoje como profissional, derrotando o experiente japonês Kei Nishikori na final. No Rio Open, o algoz de João Fonseca só foi parado na final pelo bicampeão argentino Sebastian Baez.

No domingo, em entrevista ao site da ATP, Muller revelou já ter jogado golfe com a lenda suíça Roger Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos.

Além de Muller, os outros quatro algozes do número 1 do Brasil em 14 jogos de ATP na temporada foram: o australiano Alex De Minaur (11º, na terceira rodada em Miami), o britânico Jack Draper (14º, na segunda rodada em Indian Wells), o francês Ugo Humbert (15º, na Copa Davis) e o italiano Lorenzo Sonego (55º, na segunda rodada no Aberto da Austrália).

Além do título em Buenos Aires, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira ganhou dois Challengers em 2025: em Camberra, em janeiro, e em Phoenix, em março, ambos na quadra rápida.

O número 1 do Brasil volta às quadras na próxima semana, no Masters 1000 de Madri, onde, em 2024, conquistou sua primeira vitória em um torneio desse nível, contra o americano Alex Michelsen (70º).

Alcaraz elogia João Fonseca

Carlos Alcaraz, agora número dois do mundo, concedeu entrevista coletiva em Barcelona, na Espanha, nesta segunda-feira (14), e elogiou alguns nomes nova geração, como João Fonseca. Nesta semana, o espanhol disputa o ATP 500 na cidade catalã.

O campeão do Masters 1000 de Monte Carlo falou sobre João Fonseca e explicou por que se encanta pelo brasileiro, que não disputa o torneio e voltará no Masters 1000 de Madri, na próxima semana.

- O tênis está em um grande momento. Há muitos jovens jogadores capazes de lutar por grandes feitos e títulos importantes. Já vimos isso com Mensik (campeão do Masters 1000 de Miami, no último dia 30), um jogador que continuará a crescer, mas já está consolidado. João Fonseca é outro jogador que me encanta ver; ele tem muito carisma em quadra e seu tênis é incrível - elogiou o vice-líder do ranking.