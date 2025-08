Hugo Calderano vira assunto após partida na WTT: ‘Misericórdia’

Nesta sexta-feira (1), Hugo Calderano fez sua estreia na chave individual do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. Terceiro melhor do mundo, Calderano venceu o alemão Wim Verdonschot. O brasileiro virou assunto nas redes sociais depois da partida.

continua após a publicidade

➡️Imagens de Hugo Calderano no WTT Star Contender Foz do Iguaçu

➡️Irmãs Takahashi perdem nas oitavas do WTT Star Contender Foz do Iguaçu

Hugo Calderano venceu a partida na WTT por 3 sets a 1, em disputaequilibrada. Apesar do começo fulminante do brasileiro, o alemão, que ocupa a 171° posição do ranking, fez jogo duro e chegou a diminuir a diferença em número de sets.

Durante e após a partida, o nome de Hugo Calderano ficou em alta nas redes sociais. Virou uma febre acompanhar o desempenho do brasileiro, que orgulha o tênis de mesa nacional ano após ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja reação da web depois da partida de Hugo Calderano na WTT

Como foi o jogo do brasileiro?

Principal favorito, Hugo Calderano estreou com vitória no indivicula do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. O número 3 do mundo derrotou o alemão Wim Verdonschot (171º), por 3 sets a 1 (11/7, 16/14, 9/11 e 10/9). Também nesta sexta, o brasileiro perdeu, nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi. no Sábado (2), às 12h20 (de Brasília), o anfitrião encara o chinês Yu-an Chang (84º do mundo), que vem de vitória sobre o alemão Andre Bertelsmeier (14º favorito), por 3 a 0.

O brasileiro esteve à frente no placar por todo o primeiro set e fechou sem maiores problemas.

Na segunda parcial, Calderano chegou a abrir 5/1, e o rival virou. O anfitrião não se intimidou e virou para 8/7. O alemão chegou a abrir 9/8, mas o brasileiro virou para 10/9. Verdonschot empatou em 10/10. O número 3 do mundo fez 11/10, e o adversário virou para 12/1 e 13/12. O campeão mundial seguiu lutando e fechou em 16/14.

continua após a publicidade

O terceiro set também foi equilibrado e chegou a estar 9/9. O alemão venceu os dois pontos seguintes e ganhou a parcial.

Calderano abriu boa vantagem desde o início do quarto set. E abriu 8/4 e 10/5. O alemão venceu os três pontos seguintes. Passado o susto, o principal favorito fechou em 10/8.

O brasileiro esteve à frente no placar por todo o primeiro set e fechou sem maiores problemas.

Na segunda parcial, Calderano chegou a abrir 5/1, e o rival virou. O anfitrião não se intimidou e virou para 8/7. O alemão chegou a abrir 9/8, mas o brasileiro virou para 10/9. Verdonschot empatou em 10/10. O número 3 do mundo fez 11/10, e o adversário virou para 12/1 e 13/12. O campeão mundial seguiu lutando e fechou em 16/14.

O terceiro set também foi equilibrado e chegou a estar 9/9. O alemão venceu os dois pontos seguintes e ganhou a parcial.

Calderano abriu boa vantagem desde o início do quarto set. E abriu 8/4 e 10/5. O alemão venceu os três pontos seguintes. Passado o susto, o principal favorito fechou em 10/8. Hugo Calderano na WTT!

➡️Calderano e Takahashi caem nas quartas do Star Contender de Foz