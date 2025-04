Carlos Alcaraz fatura premiação milionária em Monte Carlo

O espanhol Carlos Alcaraz venceu o italiano Lorenzo Musetti e foi campeão do título do Masters 1000 de Monte Carlo, na manhã deste domingo (13). Com a vitória, o tenista embolsou uma quantia milionária e maior que a do ano anterior na mesma categoria.

Mesmo com redução no valor total do torneio em relação ao ano passado, a premiação para o campeão aumentou em 3%. O tenista de 21 anos voltará para Espanha com 946 mil euros, o equivalente a R$ 6,04 milhões na cotação atual.

O torneio realizado em Mônaco distribuirá 6,13 milhões de euros em premiação total, o equivalente a R$ 39,2 milhões na cotação atual.

💰 Premiação em Monte Carlo:

Primeira fase: € 24.500 (R$ 156.555)

(R$ 156.555) Segunda fase: € 44.200 (R$ 282.138)

(R$ 282.138) Oitavas de final: € 82.400 (R$ 526.536)

(R$ 526.536) Quartas de final: € 154.100 (R$ 984.699)

(R$ 984.699) Semifinais: € 282.600 (R$ 1.806.834)

(R$ 1.806.834) Vice-campeão: € 516.900 (R$ 3.302.991)

(R$ 3.302.991) Campeão: € 946.600 (R$ 6.039.474)

👀Veja quais jogadores faturaram as premiações principais:

O australiano Alex de Minaur e o espanhol Davidovich Fokina chegaram às semifinais de Monte Carlo e receberam 282,6 mil euros cada, o equivalente a R$ 1.806 milhão na cotação atual. Já o vice-campeão Lorenzo Musetti garantiu a segunda melhor quantia da competição e embolsou 516.9 mil euros, o equivalente a R$ 3.302.991 na cotação atual.

Carlos Alcaraz comenta final do Masters 1000 em Monte Carlo

Após a conquista do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (13), Carlos Alcaraz comentou, em entrevista para a TennisTV, que precisou lidar com questões dentro e também fora de quadra. Ele primeiro teceu palavras de consolo ao italiano Lorenzo Musetti, 16º colocado, que sentiu lesão na perna direita e se arrastou em quadra no último set.

— Não é assim que eu quero vencer uma partida. Pensando no Lorenzo, ele passou por uma semana muito difícil, com partidas longas e intensas. Só lamento que ele termine assim um dos seus melhores resultados. Não é fácil. Espero que não seja nada grave e que ele esteja 100% em breve — disse o espanhol.

Além disso, Alcaraz comemorou sua maior conquista do ano, primeira de Masters 1000 em treze meses.

— Falando de mim, estou muito feliz por ter vencido Monte Carlo pela primeira vez. Acho que foi uma vitória muito difícil, com muitas situações complicadas. Estou orgulhoso de mim mesmo pela forma como lidei com tudo. Foi muito difícil para mim. Fora e dentro da quadra. Vir aqui e ver o trabalho duro valer a pena me deixa muito feliz.— completou Alcaraz.

O tenista vinha de derrotas doloridas como na semi de Indian Wells contra Jack Draper e na estreia de Miami contra o belga David Goffin. Ele já havia informado no começo da semana que a ambição pelo topo do ranking com a suspensão do italiano Jannik Sinner o haviam atrapalhado.

Como foi o jogo da final em Monte Carlo?

Carlos Alcaraz se consagrou campeão do Masters 1000 em Monte Carlo e garantiu o primeiro grande título do ano. O espanhol se complicou no primeiro set, mas virou e derrotou o italiano Musetti por 2 sets a 1, com as parciais de 3/6, 6/1 e 6/0, após 1h47min de duração.

Alcaraz largou com uma quebra, mas Musetti não se intimidou. O italiano virou para 4 a 2 e comandou a parcial até fechar por 6/3. A partir do segundo set Alcaraz minimizou os erros, passou a comandar os pontos enquanto Musetti foi sentindo o desgaste da semana, onde precisou virar quatro partidas no saibro lento do Principado. Alcaraz salvou break-point no sétimo game para fechar a parcial e, rapidamente, abriu 3 a 0 no terceiro, sem dar chances para o adversário. Musetti acusou o físico, pediu atendimento para as dores na perna e foi presa muito fácil, ficando em quadra apenas de forma protocolar.