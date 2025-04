Ninguém menos do que André Agassi (oito vezes campeão de Grand Slam) entrou para a lista de fãs famosos de João Fonseca, ao ponto de compará-lo a Carlos Alcaraz. Durante o Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, em março, vencido pelo brasileiro, de 18 anos, a lenda americana deu uma entrevista que foi publicada nesta semana e não poupou elogios ao número 1 do Brasil:



Para Agassi, futuro está em boas mãos com Alcaraz e João Fonseca

"O Fonseca, se você está sentado ao lado dele em um restaurante, você simplesmente nunca imaginaria que ele poderia ser a coisa mais nojenta a pisar na quadra com 18 anos. Quero dizer, não tem como controlar os 18 (anos) sabe ? Ele vai cometer loucuras na quadra. Com a forma que toma decisões. É o mesmo com o Alcaraz, então não me preocupo com o tênis, adoro as histórias que acontecem", disse o americano, ao responder sobre o futuro do tênis após o fim da geração do suíço Roger Federer, do espanhol Rafael Nadal e, em breve, de Novak Djokovic.

Por falar no tenista sérvio, no início de sua campanha no Masters 1000 de Miami, ele também elogiou João Fonseca:



- Tem havido muita conversa sobre ele (Fonseca) nos últimos meses, e com razão. Ele é um grande jogador de tênis. Super jovem. Potência incrível de ambos os lados da linha de base. Saque. Ele é um jogador de tênis muito completo. A maneira como ele bate na bola é impressionante, mas ainda mais é como ele lida com seus nervos, para alguém que ainda não tem muita experiência no mais alto nível - declarou o sérvio.

Curiosamente, na mesma entrevista sobre o número 1 do Brasil, o recordista de títulos de Grand Slam (24) lembrou que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira não é a única estrela da Next Gen e lembrou do Jakub Mensik. Na final, o jovem tcheco, de 19 anos, acabou derrotando o próprio sérvio.

- Ele é um jogador muito divertido de assistir, mas não é o único. Há também o Mensik. Talvez porque as pessoas falem tanto de Fonseca, elas se esqueçam de Mensik. Eles têm a mesma idade. Também Tien: todos esses jogadores são muito jovens, mas já são tão bons quanto seus rankings indicam - declarou Djokovic, sobre rivais de João Fonseca, e completou:

João Fonseca volta às quadras em Madri

Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, pelo australiano Alex De Minaur (11º), o brasileiro retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.

No vídeo abaixo, a primeira vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em Masters 1000, na estreia em 2024, em Madri, contra o americano Alex Michelsen: