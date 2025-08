Petrovic aposta em equilíbrio no elenco do Brasil para AmeriCup

A Seleção Brasileira de Basquete vai à disputa da AmericaCup 2025 com uma proposta que mistura renovação e experiência. Em entrevista coletiva, o técnico Aleksandar Petrović afirmou que o elenco convocado representa um equilíbrio entre duas gerações: um com atletas no auge da carreira e outro com jovens que começam a se consolidar no cenário internacional. Além disso, as mudanças na comissão técnica também se destacam.

Clube gigante do Rio de Janeiro pode ficar fora do NBB; entenda

— O Brasil sempre está entre os melhores dez equipes de seleções do mundo. E isso não é uma coisa muito fácil de conseguir. Mas eu penso que a primeira obrigação foi fazer a renovação do equipe. Penso que agora estamos com o equipe renovada. Já temos duas seleções adultas prontas: uma até 28 anos e outra depois — analisou Petrovic, que completou:

— E só é uma questão de tempo quando vai entrar em um quarto de final. 40 minutos longe de uma medalha. Isso é só uma pergunta de tempo. Pode tocar em um ano ou três anos, mas vai acontecer.

Veteranos como Vitor Benite e Lucas Dias seguem com espaço no grupo, mas com funções ajustadas. Petrović deixou claro que Benite, por exemplo, não será mais titular absoluto e terá um papel mais estratégico durante os jogos. O astro do Sesi Franca, por sua vez, foi elogiado por sua evolução e por ter se adaptado bem a uma nova função dentro da seleção. Segundo o técnico, o ala-pivô vive um de seus melhores momentos na carreira esportiva e será peça importante no sistema tático da equipe.

Enquanto isso, a nova geração do Brasil entra com força para a AmeriCup. Nomes como Reynan Gabriel, Mathias Vazquez, Caio Pacheco e Ruan Miranda foram citados como grandes promessas para o atual ciclo. Petrović não economizou elogios a Reynan, especialmente por sua intensidade defensiva. O técnico croata projetou um papel central para Mathias nos próximos anos com a Seleção Brasileira.

A convocação também foi pensada com base em versatilidade tática. Os armadores Yago dos Santos e Alexey Borges oferecem estilos diferentes de jogo, o que, segundo Petrović, será essencial para enfrentar adversários com características variadas.

Mudanças na comissão técnica

Além das novas promessas em jogo, ao lado da quadra também poderá ser vista uma forte mudança na comissão técnica de Aleksandar Petrović. Os três auxiliares do Brasil que estiveram junto ao grupo nas Olimpíadas de Paris 2024 não poderão estar presentes na AmeriCup neste mês. Na época, o comandante croata contou com Helinho Garcia, Bruno Savignani e Tiago Splitter.

O técnico do Franca será responsável por comandar o Brasil Sub-23 no Globl Jam, que acontecerá no Canadá durante esta pausa de inverno. Savignani assumiu o cargo de treinador no San Pablo Burgos, da Espanha, e precisará do tempo livre, assim como Splitter que será o novo auxiliar técnico do Portland Trail Blazers na NBA.

Apesar dos desfalques, a Seleção Brasileira poderá contar com dois novos auxiliares de peso no torneio continental. Os treinadores Demétrius Ferracciú, do Paulistano, e Leo Costa, do Minas, compõem a nova comissão técnica de Petrovic. Atual campeão do NBB, Leo foi eleito o melhor técnico da última temporada da liga nacional.

Com estreia marcada contra o Uruguai, o Brasil também enfrentará Bahamas e Estados Unidos na fase de grupos da AmericaCup, que tem início agendado para 23 de agosto. Antes da competição, no entanto, a Seleção participará da Copa Latina como forma de preparação para o torneio continental. Os jogos nessa competição serão contra o Uruguai, Argentina e Panamá entre os dias 17 e 19 desse mês.

Relembre os convocados do Brasil para a AmeriCup

Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou os jogadores convocados do Brasil para a disputa da AmeriCup de basquete. Foram 16 atletas convocados, sendo que 12 viajam para a Nicarágua. Gui Santos e Didi não foram convocados. O torneio acontece entre 22 e 31 de agosto e é o primeiro do ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Gui Santos e Didi conversaram previamente com a Confederação Brasileira de Basquete e pediram dispensa da disputa por motivos pessoais não divulgados.

Caio Pacheco - Coruña-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB

Alexey Borges - Flamengo

Georginho de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel - Pinheiros

Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Gui Deodato - Flamengo

Kevin Crescenzi - Brasília

Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Mãozinha Pereira - Free Agent

Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

Ruan Miranda - Flamengo

Tim Soares - Sydney Kings-AUS

🏀 O que é a AmeriCup de basquete?

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

Grupos do torneio continental

GRUPO A: Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Bahamas

GRUPO B: Panamá, Venezuela, Canadá e Porto Rico

GRUPO C: República Dominicana, Nicarágua, Argentina e Colômbia