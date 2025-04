Neste sábado, em torno das 16h30 (de Brasília), contra o americano Tommy Paul (12º do mundo), João Fonseca tenta escrever um novo capítulo em sua curta, porém já vitoriosa e muito promissora, carreira. Caso derrote o rival, o brasileiro alcançará, pela primeira vez em duas participações, aos 18 anos, a terceira rodada do Masters 1000 de Madri.

Sempre com os pés no chão, mesmo após o tranquilo triunfo sobre o dinamarquês Elmer Moller (114º) na estreia, na quinta-feira, o número 1 do Brasil e 65º do mundo previu dificuldades no duelo deste sábado:

- Vai ser um jogo difícil, contra um americano que gosta de jogar no saibro, já treinei com ele uma vez. É um jogador que já foi top 10, é top 20, agora é me preparar e ir com tudo.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Academia Yes Tennis, no Itanhangá, no Rio, nunca enfrentou o americano, mas guarda ótimas lembranças de partidas contra os compatriotas de Paul. Contando Future, Challengers, NextGen Finals e qualifying de Grand Slam, são oito vitórias em 10 partidas. Em chaves principais de ATP, são dois triunfos em dois jogos.

Uma das melhores delas foi justamente na quadra central da capital espanhola, em 2024, quando, aos 17 anos e 242º do mundo, derrotou Alex Michelsen (70º), em sua primeira vitória em Masters 1000.

Learner Tien é o maior freguês americano do brasileiro. Só no NextGen Finals, em dezembro do ano passado, na Arábia Saudita, foram duas derrotas: na segunda rodada da fase de grupos e, também, na grande final (vídeo abaixo). Não satisfeito, o americano voltou a cruzar o caminho da estrela brasileira na estreia do Masters 1000 de Miami, em março. O resultado? Novo triunfo de João.

No Challenger de Camberra, na Austrália, há quase quatro meses, o pupilo de Guilherme Teixeira, então 145º do mundo, eliminou dois americanos: Mackenzie McDonald (131º), na estreia, e Ethan Quinn (202º) na decisão.

Já a primeira vítima americana de Fonseca em Challengers foi Aleksandar Kovacevic (120º), em Brasília, em novembro de 2023. Naquela semana, o anfitrião, de 17 anos, era apenas o 790º do mundo.

Duas derrotas em 2024 para americanos

Em agosto de 2024, dias após ter completado 18 anos, o brasileiro era o 162º do mundo e deixou de disputar a chave principal do US Open justamente por ter perdido, na terceira e última rodada do qualifying, para Eliot Spizzirri (341º). Vídeo abaixo.

Em junho do ano passado, na grama do Challenger de Surbiton, na Grã-Bretanha, então 230º do mundo, o pupilo de Guilherme Teixeira perdeu para Brandon Nakashima (84º).

João Fonseca x tenistas americanos





2025



Masters 1000 de Miami

6/7, 6/3 e 6/4 Learner Tien (66º)



Challenger de Camberra

Quadra rápida

6/4 e 6/4 Ethan Quinn (202º)

6/1 e 6/3 Mackenzie McDonald (131º)





2024



NextGenFinals

Quadra rápida

2/4, 4/3, 4/0 e 4/2 Learner Tien (122º)

4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 Learner Tien (122º)



US Open (Qualifying)

Quadra rápida

6/7, 7/6 e 4/6 Eliot Spizzirri (341º)



Challenger de Surbiton

Grama

2/6, 7/6 e 0/6 Brandon Nakashima (84º)





Masters 1000 de Madri

4/6, 6/4 e 6/2 Alex Michelsen (70º)

2023



Challenger de Brasília

Saibro

6/3, 3/6 e 7/6 Aleksandar Kovacevic (120º)

Future de Saarlouis

Saibro

6/2 e 6/3 Collin Altamirano (1918º)