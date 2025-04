Dois dos cinco algozes de João Fonseca em 2025 mediram forças, neste sábado (26), na segunda rodada do Masters 100 de Madri. E o australiano Alex de Minaur levou a melhor sobre o italiano Lorenzo Sonego, por 6/2 e 6/3. Foi o 23º triunfo do tenista nascido na Austrália em 31 partidas no ano. Apenas o espanhol Carlos Alcaraz, com 24, tem mais vitórias que De Minaur em 2025.

Responsável pela eliminação do brasileiro na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março, o número 7 do mundo venceu o italiano (43º do planeta) pela quarta vez em quatro confrontos. Em janeiro, Sonego foi o algoz do número 1 do Brasil na segunda rodada do Aberto da Austrália.

Com a vitória deste sábado, em sua estreia, o australiano vai reencontrar, na terceira rodada, outro freguês, o canadense Denis Shapovalov (30º). De Minaur venceu todos os quatro duelos até hoje contra o rival.

Caso derrote novamente o adversário, De Minaur pode duelar com outro italiano nas oitavas de final. Isso porque ele vai duelar contra Lorenzo Musetti e o ganhador do jogo entre o grego Stefanos Tsitsipas (18º) e o alemão Jan-Lennard Struff (79º). No confronto direto, são cinco triunfos do tenista da Grécia, em nove partidas.

João Fonseca joga neste sábado

Também neste sábado, em torno das 17h (de Brasília), João Fonseca tenta alcançar, pela primeira vez em duas participações, a terceira rodada em Madri. Seu rival será o americano Tommy Paul, em confronto inédito.

- Vai ser um jogo difícil, contra um americano que gosta de jogar no saibro, já treinei com ele uma vez. É um jogador que já foi top 10, é top 20, agora é me preparar e ir com tudo.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Academia Yes Tennis, no Itanhangá, no Rio, nunca enfrentou o americano, mas guarda ótimas lembranças de partidas contra os compatriotas de Paul. Contando Future, Challengers, NextGen Finals e qualifying de Grand Slam, são oito vitórias em 10 partidas. Em chaves principais de ATP, são dois triunfos em dois jogos.

João Fonseca x tenistas americanos







2025



Masters 1000 de Miami

6/7, 6/3 e 6/4 Learner Tien (66º)



Challenger de Camberra

Quadra rápida

6/4 e 6/4 Ethan Quinn (202º)

6/1 e 6/3 Mackenzie McDonald (131º)







2024



NextGenFinals

Quadra rápida

2/4, 4/3, 4/0 e 4/2 Learner Tien (122º)

4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 Learner Tien (122º)





US Open (Qualifying)

Quadra rápida

6/7, 7/6 e 4/6 Eliot Spizzirri (341º)



Challenger de Surbiton

Grama

2/6, 7/6 e 0/6 Brandon Nakashima (84º)





Masters 1000 de Madri

4/6, 6/4 e 6/2 Alex Michelsen (70º)

2023



Challenger de Brasília

Saibro

6/3, 3/6 e 7/6 Aleksandar Kovacevic (120º)

Future de Saarlouis

Saibro

6/2 e 6/3 Collin Altamirano (1918º)