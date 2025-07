Circuito XTerra celebra 20 anos com provas em diferentes cidades brasileiras

O XTerra Brasil completa duas décadas de atividades no país com etapas programadas até novembro de 2025. O circuito, considerado o maior evento off-road do mundo, realiza competições em diversos cenários naturais brasileiros, reunindo atletas profissionais e amadores em cinco modalidades esportivas diferentes.

As provas acontecem em julho na Amazônia, em agosto em Caraguá e Bocaina, em setembro em Nova Lima, em outubro em Brasília, e em novembro em Búzios. O circuito promove competições de corrida em trilha, triatlo, mountain bike, natação em águas abertas e endurance.

Algumas das provas realizadas no Brasil funcionam como classificatórias para campeonatos mundiais e sul-americanos, integrando o XTerra Planet, circuito global da marca. Durante seus 20 anos de história, o evento esteve presente em mais de 45 países, contando com aproximadamente 70 mil participantes e 300 mil espectadores.

— Nosso objetivo vai muito além do simples uso dos locais pelos quais passamos. Acreditamos que temos responsabilidades ambientais e sociais. A prática esportiva envolve cuidar dos lugares e das comunidades que nos cercam nessa jornada, é um compromisso com as futuras gerações — afirma Mauricio Leal, Gerente de Projeto da X3m Entretenimento, empresa responsável pela organização e promoção do XTerra no Brasil.

Moradores recebem treinamento para trabalhar no evento

A cada edição, mais de 300 pessoas são contratadas para trabalhar no evento, incluindo moradores locais que recebem treinamento e capacitação. Leal acrescenta:

— Temos o orgulho de dizer que limpamos mais de 80 quilômetros de trilhas por edição.

O evento tem como propósito estimular a prática esportiva enquanto preserva o meio ambiente e impulsiona as economias das regiões onde as provas são realizadas. Este compromisso reflete a filosofia do XTerra, que vai além da simples realização de competições.

O circuito conta com o patrocínio da Fischer e da Speedo. Segundo os organizadores, além do impacto direto na contratação de pessoal, o evento proporciona fomento às economias locais através do crescimento do turismo, beneficiando hotéis, restaurantes e prestadores de serviços nas regiões das provas.

Após a conclusão das sete etapas previstas para 2025, o XTerra deve anunciar seu calendário para o próximo ano. Os interessados em participar podem se inscrever através do site xterrabrasil.com.br.