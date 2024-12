NextGen: João Fonseca vence mais uma e avança às semifinais

Embora seja o caçula (18 anos) e tenha o pior ranking (145º) entre os oito participantes, João Fonseca segue fazendo fila no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita. Após superar o francês Arthur Fils (20º e principal favorito) na estreia, nesta quinta-feira o brasileiro derrotou o americano Learner Tien (122º), por 3 sets a 1, com parciais de 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2, garantindo, com uma rodada de antecedência, a primeira colocação do Grupo Azul às semifinais de sábado.

- Acho que uma das coisas que mais evoluí neste ano foi a mentalidade. Adoro jogar aqui e pelo meu país - celebrou João Fonseca, ao final da partida.

Com seus golpes muito potentes de fundo de quadra, mesclando paralelas com cruzadas, o cartão de visitas de Fonseca foi uma quebra de serviço na abertura da partida. Não satisfeito, o tenista carioca repetiu a dose dois games depois. Na sequência, com um saque bastante afiado, o caçula do torneio finalizou o primeiro set, que durou apenas 13 minutos. Foi uma aula.

O brasileiro seguiu mandando na partida e começou a segunda parcial com nova quebra. A aula seguiu o mesmo roteiro da parcial anterior, na verdade. Sem ter o serviço ameaçado em nenhum momento, João Fonseca conquistou nova quebra e fechou o set novamente em apenas 13 minutos.

Apenas na abertura do terceiro set que Tien, enfim, confirmou o serviço. O americano foi resiliente, conseguiu, enfim, quebrar o potente saque de João Fonseca e venceu a parcial.

O equilíbrio, enfim, veio no quarto set. O americano resistiu até o sexto game, quando voltou a ter o saque quebrado, e João Fonseca fez história, selando a vitória com a vaga às semifinais.

João Fonseca em Jidá, na Arábia Saudita (Foto: Divulgação/ATP)

João Fonseca enfrenta tenista tcheco nesta sexta

Também pelo Grupo Azul, o mesmo de Fonseca, o francês Arthur Fils se reabilitou e superou o tcheco Jakub Mensik: 4/2, 4/3 (7/5) e 4/2.

Nesta sexta-feira (20), João Fonseca enfrenta Mensik, em torno das 14h30 (de Brasília) enquanto Fils mede forças com Tien, às 13h, em duelo que vale a segunda vaga da chave à próxima fase .

Os dois primeiros colocados avançarão às semifinais, que acontecerão no sábado (21).