Dallas Mavericks ‘dispensa’ Cooper Flagg da NBA Summer League

Cooper Flagg encerra sua participação na Summer League após a derrota de sábado (12). No segundo jogo da temporada, o Dallas Mavericks foi superado por 76 a 69 para o San Antonio Spurs. Conforme o jornalista Marc Stein, o jovem ala não será mais relacionado pela equipe no torneio de verão, com sua volta "agendada" para a pré-temporada da NBA.

— Confirmei que esta foi a última aparição de Cooper Flagg na Summer League. Ele não está escalado para jogar na segunda-feira — disse Stein, sobre o duelo entre o Mavericks e o Charlotte Hornets, às 19h30 (de Brasília), desta segunda-feira (14).

Apesar do resultado negativo, a atuação de Flagg foi um dos grandes destaques da noite. O ala foi o maior cestinha da partida, com 31 pontos e quase 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Além disso, contribuiu com quatro rebotes e uma assistência.

A presença do jovem astro, no entanto, não foi suficiente para conquistar a vitória sobre o Spurs, que dominou o placar em todo jogo. No elenco do Mavericks, além de Flagg, apenas Miles Kelly alcançou os dois dígitos em algum fundamento. O armador marcou 11 pontos e dois rebotes.

Com apenas duas partidas disputadas, Flagg deixou uma boa marca na atual temporada da Summer League. Mesmo com a estreia difícil, no quesito de pontuação, ele registrou médias de 21 pontos, 7,6 rebotes e 4,8 assistências, além de 2 blocks por noite.

Vale destacar que não é a primeira vez que um novato é usado "tão pouco" no torneio de verão. Na temporada de 2023, a então primeira escolha do NBA Draft, Victor Wembanyama, atuou em apenas duas partidas antes de ser retirado da competição pelo Spurs.

Cooper Flagg, do Mavericks, em ação contra o Spurs na Summer League (Foto: Ryan Stetz/NBAE via Getty Images/AFP)

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.