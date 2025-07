Rio recebe etapa de corrida com subida e chegada aos pés do Cristo Redentor

O Uphill Circuito de Corridas promoverá etapas no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e na Serra do Mar, em São Paulo, em 2025. A prova carioca acontecerá neste domingo (20 de julho), com percursos de 5, 10 e 21 km. A etapa paulista será realizada em 28 de setembro, com trechos de 5 e 10 km.

Organizado pela X3m Sport Business desde 2013, o circuito é considerado a primeira competição de corrida de subida do Brasil. Durante a realização da prova no Rio, o Cristo Redentor ficará fechado exclusivamente para os participantes e seus acompanhantes.

A competição tem como característica terminar aos pés do Cristo Redentor, incluindo os 220 degraus de escadaria no trajeto. Esta é a única corrida que termina neste ponto turístico, segundo a organização.

Mais de 30 mil já correram

O Uphill está em sua décima segunda edição em 2025 e já atraiu mais de 30 mil participantes desde sua criação. Para a etapa do Cristo Redentor deste ano, as inscrições para o percurso de 5 km já estão esgotadas.

A primeira edição do circuito aconteceu na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Desde então, o evento tem sido realizado em locais de grande beleza natural e desafios topográficos.

Os participantes que completarem as provas receberão a tradicional medalha do circuito. A organização também disponibiliza o Kit Torcida Ninja através do site oficial, permitindo que acompanhantes acompanhem os corredores nos últimos cem metros do percurso.

— Ao longo desses anos, descobrimos novos locais, formamos uma comunidade expressiva de corredores e transformamos as vidas das pessoas através do esporte. O Uphill é diferente das outras maratonas. As provas tradicionais forjam bons corredores, mas aqueles que se propõem a completar percursos de subida vão muito além. Quem participa de Uphill nunca mais será o mesmo. Atletas fazem provas, nossos corredores são ninjas, fazem história — afirma Renata Rollin, Gerente de Projeto do evento.

