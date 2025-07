VNL: Ana Cristina será reavaliada e vira incerteza na Seleção feminina de vôlei

A maior pontuadora da Seleção Brasileira na VNL feminina, Ana Cristina, retorna ao Brasil nesta segunda-feira (14), acompanhada pelo médico Júlio Nardelli, para ser reavaliada após a confirmação de uma lesão no joelho esquerdo. A jogadora se machucou na última quinta-feira (10), durante a vitória sobre a França por 3 sets a 2.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ana Cristina foi diagnosticada com uma lesão no menisco medial e continuará com o trabalho fisioterapêutico, mas ainda não há uma previsão exata para seu retorno à Seleção. Segundo a fisioterapeuta Giovana Steiner, essa é uma das lesões mais comuns no vôlei e o tempo de recuperação é longo.

— Considerando o nível esportivo e a idade jovem da Ana Cristina, é possível que a equipe médica opte por um tratamento cirúrgico de sutura meniscal, com a intenção de preservar ao máximo essa estrutura e prevenir problemas futuros. Esse tipo de abordagem exige uma reabilitação pós-operatória que varia de cinco a oito meses para o retorno ao esporte — explicou.

continua após a publicidade

O elenco brasileiro venceu o Japão no último domingo (13) por 3 a 0 e se classificou com tranquilidade para a próxima fase da competição, onde enfrentará a Alemanha nas quartas de final. Sem Ana Cristina em quadra, Júlia Bergmann foi a maior pontuadora, com 15 pontos, além de atuações positivas de Gabi Guimarães e Rosamaria.

➡️ Seleção feminina conquista bolada na VNL; saiba quanto

Ana Cristina e ação pela Seleção Brasileira na VNL feminina (Foto: Divulgação Volleyballworld)

Chaveamento da VNL feminina 2025

QUARTAS - 23 E 24 DE JULHO

Itália x Estados Unidos - 23 de julho - 11h30 (de Brasília) Polônia x China - 23 de julho - 15h (de Brasília) Brasil x Alemanha - 24 de julho - 15h (de Brasília) Japão x Turquia - 24 de julho - 11h30 (de Brasília)

SEMIFINAIS - 26 DE JULHO

Semifinal 1 | Itália ou Estados Unidos x Polônia ou China Semifinal 2 | Brasil ou Alemanha x Japão ou Turquia

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

27 de julho, às 11h | Perdedores das semifinais

FINAL