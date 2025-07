Após a conquista dos inéditos títulos, Jannik Sinner e Iga Swiatek participaram do tradicional jantar de gala de Wimbledon, sempre oferecido aos campeões. O italiano e a polonesa - esbanjando mais alegria do que entrosamento - ainda tentaram uma dança juntos.



Obviamente, a mesma desenvoltura que o líder do ranking e a ex-número 1 do mundo demonstram em quadra não foi vista na 'dança'. Mas isso é o de menos, e os dois entraram para o seleto grupo de campeões do mais tradicional torneio de tênis do planeta.



Tanto Sinner quanto Swiatek sequer haviam chegado à final de Wimbledon, em edições anteriores. Enquanto o italiano tinha como melhor resultado as semifinais de 2023, a polonesa alcançara as quartas de final no mesmo ano, sua melhor campanha até a atual temporada na grama sagrada.



Número 100, outra curiosidade entre Sinner e Swiatek



Provavelmente a mais incrível coincidência dos títulos do líder do ranking e da atual número 3 do mundo é o número 100. A avassaladora vitória de Iga sobre a americana Amanda Anisimova, por duplo 6/0, foi sua 100ª em Grand Slams na carreira. Já o convincente triunfo do italiano sobre o espanhol Carlos Alcaraz, por 4/6, 6/4 e 6/4, foi a 100ª partida do número 1 do mundo em torneios desse nível.



O título de sábado foi o sexto de Slam da tetracampeã de Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024) e campeã do US Open de 2022. Já a histórica conquista de domingo foi o quarto desse nível do bicampeão do Aberto da Austrália (2024 e 2025) e atual campeão do US Open.







O próximo e último Grand Slam da temporada é o US Open, que começa no dia 24 de agosto.



Alcaraz parabeniza Sinner após Wimbledon

Após sofrer a primeira derrota em seis finais de Slams, Alcaraz fez questão de parabenizar o novo campeão de Wimbledon. Como se sabe, o espanhol buscava o terceiro troféu seguido em Londres, onde vinha de 20 triunfos consecutivos.



- Parabéns, Sinner, pelo seu primeiro Wimbledon. Muito merecido. Obrigado a todos pelo apoio. Eu me sinto em casa e é, realmente, especil para mim jogar aqui. Vejo vocês ano que vem - escreveu o vice-líder do ranking, em publicação curtida por João Fonseca.

