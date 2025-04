Uma das 10 vítimas de João Fonseca em 10 jogos neste ano em Challengers foi Kei Nishikori, na semifinal em Phoenix, nos EUA, em março. Pois, nesta quinta-feira (24) o japonês, de 35 anos, ex-número 4 do mundo e atual 64º, alcançou uma enorme proeza no Masters 1000 de Madri: a 450ª vitória na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para se ter uma ideia do tamanho do feito do número 1 do Japão, entre os atletas em atividade, apenas sete já passaram essa marca: o sérvio Novak Djokovic (1136), o francês Richard Gasquet (609), o croata Marin Cilic (590), o francês Gael Monfils (581), o suíço Stan Wawrinka (579), o alemão Alexander Zverev (482) e o búlgaro Grigor Dimitrov (471).

Nishikori, por sinal, não sabia que havia alcançando tal façanha. Tanto que sorriu ao ser informado ao final da partida e disse, rindo, que só se lembrava de 10 jogos.

continua após a publicidade

- Não tinha ideia. Só tento jogar cada partida de cada vez. Já jogo há 18 anos, espero chegar às 500 (vitórias) - disse o japonês, vice-campeão do US Open de 2014.

Na próxima rodada, Nishikori terá pela frente o canadense Denis Shapovalov, 30º do mundo. No confronto direto, são duas vitórias do japonês em três partidas. O embate mais recente foi em janeiro deste ano, com triunfo do ex-número 4 do mundo na quadra rápida do ATP de Hong Kong.

continua após a publicidade

Melo elogia o caráter de João Fonseca

João Fonseca, que nesta quinta estreia no Masters 1000 de Madri, vem conquistando o público com suas atitudes dentro e fora das quadras. Em entrevista ao site da ATP, o duplista mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, elogiou o caráter do fenômeno do tênis mundial, de 18 anos.

Em fevereiro, durante o Rio Open, mesmo após ter sido eliminado na estreia, pelo francês Alexander Muller, o pupilo do técnico João Fonseca fez questão de prestigiar Melo e Rafael Matos na semifinal e na decisão de duplas.

- Isso diz muito. Normalmente, os jogadores não voltam para a quadra após perder no torneio. Seguimos para o próximo. Mas ele voltou para nos apoiar na semifinal e na final, e isso diz muito sobre seu caráter, como ele é tentando apoiar outros jogadores, seus amigos - elogiou Melo.

A torcida de João Fonseca deu tanto certo, que o mineiro e o gaúcho se tornaram a primeira dupla 100% brasileira a ganhar o maior torneio da América do Sul. No ano anterior, Matos venceu ao lado do colombiano Nicolas Barrientos.

- Senti que foi ótimo da parte dele. Claro que não pedimos para ele vir, por conta de todo o trabalho que teria com a questão de segurança, mas ele se esforçou para ir e foi muito bom - continuou o tenista mineiro.