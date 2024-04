João Fonseca, Bia Haddad, Thiago Monteiro e Luisa Stefani jogam neste sábado em Madri: veja horário e onde assistir!

João Fonseca em ação (Foto: Sarah Stier / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 16:04 • Madri (Espanha)

O Brazilian Storm do tênis estará com tudo na programação deste sábado (27) no Masters 1000 e o WTA 1000 de Madri, na Espanha. Três representantes nacionais jogam na chave masculina e feminina.

Começando pela quadra Arantxa Sanchez, a segunda principal da moderna Caja Mágica, Thiago Monteiro, 188º do mundo, desafia o grego Stefanos Tsitsipas, sexto colocado, no primeiro jogo, a partir das 6h. Tsitsipas vem de título em Monte Carlo e vice em Barcelona.

Em torno das 8h30, Bia Haddad Maia joga a terceira partida na quadra 5 contra a americana Emma Navarro, 19ª colocada, e que vem subindo no ranking. O duelo é pela terceira rodada e vale vaga nas oitavas de final.

(Foto: David Gray/AFP)

Em torno das 12h30, no último jogo do dia na quadra 3, a sensação João Fonseca disputa duelo contra o britânico Cameron Norrie, 30º do mundo, e tenta sua maior vitória. O brasileiro vem de ser o sexto mais jovem a vencer seu primeiro jogo de Masters 1000 com 17 anos e oito meses.

Luisa Stefani será outra atração ao lado da holandesa Demi Schuurs no segundo jogo da quadra 7 contra a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang em torno das 7h30.

Os jogos terão transmissão da ESPN 2 e do Star+.