Quanto o Real Madrid vai receber pelo título da La Liga?

Parte da distribuição do dinheiro da TV (25%), portanto, é influenciada pela posição final da de cada equipe na tabela. O campeão recebe 17% do bolo total de premiação, o segundo colocado recebe 15%, o terceiro colocado recebe 13% e assim por diante.



➡️ Para onde vai o dinheiro da Seleção Brasileira? Entenda finanças da CBF



Além disso, o título em uma temporada pode impactar os ganhos de um clube nos próximos cinco anos, com 35% ganhos no primeiro ano, 20% no segundo ano e 15% em cada um dos três anos restantes.