Thiago Wild bate Musetti, alcança feito inédito em Madri e espera Alcaraz

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 10:37 • Madri (ESP)

O paranaense Thiago Seyboth Wild, número 1 do Brasil e 63º do mundo, está na terceira rodada do Masters de Madri, na Espanha, pela primeira vez na carreira. Nesta sexta-feira (26), ele superou o italiano Lorenzo Musetti, 29º do planeta. O brasileiro aguarda agora por Carlos Alcaraz.

Abrindo a programação do torneio madrilenho, Wild precisou de 1h29 para fechar o placar em 6/4 e 6/4, tendo convertido quatro aces a dois de Musetti, que cometeu sete erros não-forçados contra 14 do brasileiro.

Em uma partida com dois jogadores trabalhando bem com seus saques, o brasileiro foi o primeiro a ser pressionado, tendo salvo dois breakpoints no 4º game, em que precisou arriscar com forehand, buscando a linhas e contar com a imprecisão do rival, que seguiu cometendo erros forçados no game seguinte e, mesmo saindo de um 0-40, acabou quebrado. Wild abriu 4/2 e administrou, buscando vencer seus games de zero.

Na segunda etapa, Musetti abriu salvando breakpoint, manteve o saque, não ameaçou o brasileiro, que chegou a quebra no 9º game, quando arriscou a devolução e entrou em quadra.

Tendo feito terceira rodada também nos Masters de Indian Wells e Miami, Thiago Wild alcança novo patamar na carreira e busca inéditas oitavas de final em torneios neste nível. Para isso, aguarda pelo vencedor do duelo entre o cazaque Alexander Shevchenko e o espanhol Carlos Alcaraz.

A partida marcou ainda a quarta vitória da carreira de Wild sobre um tenista do top-30 em 13 duelos.