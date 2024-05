Rublev supera febre, vira decisão e é campeão de Madri

Rublev em Madri (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 17:16 • Madri (Espanha)

Cabisbaixo após maus resultados, com desclassificação em Dubai e quatro derrotas seguidas, Andrey Rublev confirmou sua volta por cima neste domingo (5), ao conquistar o título do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O número oito do mundo derrotou o canadense Felix Aliassime, 35º colocado do ranking, por 2 sets a 1.

De virada, com parciais de 4/6 7/5 7/5 após 2h48min de duração na lotada quadra central da Caja Mágica, Rublev ergue seu 16º título na carreira, o sexto no saibro e o segundo Masters 1000.

Ele havia sido campeão ano passado no saibro de Monte Carlo. Aliassime permanece com cinco conquistas e obteve seu melhor desempenho no piso lento na carreira.

Após perder o primeiro set com uma quebra, Rublev uniu forças lidando com sua febre em que chegou para a final para quebrar o adversário no último game do segundo set e fazer o mesmo no final do terceiro set.

Com a conquista ele subirá ao sexto lugar do ranking, ganhando duas posições, enquanto que Aliassime se aproximará do top 20.

- É o título que mais tenho orgulho. Sem palavras. Se você soubesse o que passei nos últimos 9 dias você não imaginaria que eu conseguiria ganhar um título. Não consegui dormir direito nas últimas três, quatro noites - disse o tenista que antes de Madri vinha de quatro derrotas consecutivas e uma desclassificação na semifinal de Dubai, no final de fevereiro.

- Houve alguns problemas que não consegui resolver. Tenho que dar todo o crédito aos médicos. Eles são mágicos. Eles estavam fazendo algumas coisas complicadas. De alguma forma eu consegui pelo menos jogar. Nunca vi isso na minha vida. Eles são os melhores até agora de todos os que já tive em turnê - finalizou Rublev